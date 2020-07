Клопп поздравил Акинфенву с первым в истории выходом «Уикомба» в Чемпионшип

«Уикомб Уондерерс» победил «Оксфорд Юнайтед» в финале плей-офф Лиги 1 (2:1) и впервые за 133-летнюю историю клуба вышел в Чемпионшип.

38-летний форвард клуба , известный как самый габаритный из действующих профессиональных футболистов мира, в послематчевом интервью признался, что был бы рад услышать поздравление от главного тренера «Ливерпуля» .

Позже Акинфенва в своём «твиттере» опубликовал видеообращение Клоппа, в котором наставник красных поздравил форварда и признался, что смотрел игру «Уикомба» с «Оксфордом».

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome 💪🏿🙏🏿💙 pic.twitter.com/9RgiKZkYt2