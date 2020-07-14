ГлавнаяНовости

Клопп поздравил Акинфенву с первым в истории выходом «Уикомба» в Чемпионшип

14 июля 2020, 07:40
Оксфорд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Оксфорд Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб УондерерсМатч завершен

«Уикомб Уондерерс» победил «Оксфорд Юнайтед» в финале плей-офф Лиги 1 (2:1) и впервые за 133-летнюю историю клуба вышел в Чемпионшип.

38-летний форвард клуба Адебайо Акинфенва, известный как самый габаритный из действующих профессиональных футболистов мира, в послематчевом интервью признался, что был бы рад услышать поздравление от главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Позже Акинфенва в своём «твиттере» опубликовал видеообращение Клоппа, в котором наставник красных поздравил форварда и признался, что смотрел игру «Уикомба» с «Оксфордом».

Все новости
Официально«Кротоне» вернулся в Серию А
25 июля Комментарии6
Официально«Бирмингем» вывел из обращения номер в честь 17-летнего игрока
24 июля Комментарии7
«Брешиа» вылетела в Серию B
23 июля Комментарии4
Экс-наставник «Локомотива» вывел «Вест Бромвич» в АПЛ
23 июля Комментарии5
«Халл», «Уиган» и «Чарльтон» вылетели в третий дивизион Англии
23 июля Комментарии6
Игроки «Барселоны» получили неделю выходных перед матчем ЛЧ
22 июля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
15 июля в 14:50
    Брулин
    Брулин
    14 июля в 12:10
    Для Уикома тем не менее исторический год, поздравления клубу и великому в какой-то степени Акинфевне.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    14 июля в 10:45
    Огромный старый конь борозды не портил - свои 10+5 в копилку внёс, хотя Чемпионшип уже вряд-ли потянет.
    морозз
    морозз
    14 июля в 09:20
    Клон Акинфеева? - широка страна наша, много в ней полей и рек!
    SHMEL
    SHMEL ответ LOpp (раскрыть)
    14 июля в 08:51
      Брулин
      Брулин
      14 июля в 08:46
      Акинфенва после выхода «Уикома» в Чемпионшип: «Единственный человек, который может зарядить меня еще больше, – Клопп»
      VAN ARM
      VAN ARM
      14 июля в 08:42
      Забавное сходство)))
      LOpp
      LOpp
      14 июля в 08:41
      Клопп могут бы и нашего Акинфенва поздравить с рекордом в ЛЧ
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      14 июля в 08:35
      Причём здесь легенда 43?
      А, понял, фамилии похожие...
      112910415
      112910415
      14 июля в 08:03
      ну это реально счастье !
      ДСА
      ДСА
      14 июля в 07:58
      Можно тоже и Акинфеева поздравить - не повредит.
      Давайте думать
      Давайте думать
      14 июля в 07:46
      Поздравил АкинфеНва... Думал опечатка , ан нет )))
      Василий 50
      Василий 50
      14 июля в 07:45
      Жесть.
      Foxes
      Foxes
      14 июля в 07:44
      Я с начало подумал Иггаааряя.
      shlomo
      shlomo
      14 июля в 07:43
      Удачи в Шипе!!!!....133 года это нечто...
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      14 июля в 07:41
      Это довольно удивительно
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100