Клопп поздравил Акинфенву с первым в истории выходом «Уикомба» в Чемпионшип

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14 июля 2020, 07:40

«Уикомб Уондерерс» победил «Оксфорд Юнайтед» в финале плей-офф Лиги 1 (2:1) и впервые за 133-летнюю историю клуба вышел в Чемпионшип.

38-летний форвард клуба , известный как самый габаритный из действующих профессиональных футболистов мира, в послематчевом интервью признался, что был бы рад услышать поздравление от главного тренера «Ливерпуля» .

Позже Акинфенва в своём «твиттере» опубликовал видеообращение Клоппа, в котором наставник красных поздравил форварда и признался, что смотрел игру «Уикомба» с «Оксфордом».