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«Барселона» всё ещё хочет оформить трансфер Диаса

сегодня, 16:09

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас остаётся приоритетным вариантом «Барселоны» для усиления атаки.

По информации источника, несмотря на слухи вокруг перехода в каталонский клуб Маркуса Рэшфорда, именно Диас является основной целью. Сообщается, что «сине-гранатовые» ценят 28-летнего колумбийца за опыт и лидерские качества.

В прошедшем сезоне он сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.

Напомним, что ранее отец Диаса заявил в интервью, что его сын болеет за «Барселону».

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