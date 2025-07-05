«Барселона» всё ещё хочет оформить трансфер Диаса

1751720959

сегодня, 16:09

Нападающий «Ливерпуля» остаётся приоритетным вариантом «Барселоны» для усиления атаки.

По информации источника, несмотря на слухи вокруг перехода в каталонский клуб Маркуса Рэшфорда, именно Диас является основной целью. Сообщается, что «сине-гранатовые» ценят 28-летнего колумбийца за опыт и лидерские качества.

В прошедшем сезоне он сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.

Напомним, что ранее отец Диаса заявил в интервью, что его сын болеет за «Барселону».