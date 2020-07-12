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Брозович лишился водительских прав

12 июля 2020, 11:03

Corriere della Sera сообщает, что полузащитник «Интера» Марцело Брозович лишился водительских прав.

Брозович, находившийся за рулем Rolls-Royce Cullinan, проехал на красный свет на одной из улиц Милана. Сотрудники полиции догнали нарушителя, затем футболист подышал в алкотестер. Уровень алкоголя в крови футболиста оказался выше допустимого.

Также отмечается, что Брозович водил авто с немецкими номерами. В итоге у футболиста отобрали водительские права.

Напомним, что недавно защитник «Реала» Марсело также был лишен водительских прав.

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VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 15:43
строже нужно быть с подобными))))))
Камелошка
Камелошка
12 июля в 14:17
Эта загавар. По-любому менты были фанами гоббов(((
For56tas
For56tas
12 июля в 11:49
Новость повлияет на мировой футбол.
ДСА
ДСА
12 июля в 11:34
А не проехал бы на красный и не остановили бы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 11:08
Как все запущено то...
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