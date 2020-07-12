Corriere della Sera сообщает, что полузащитник «Интера» Марцело Брозович лишился водительских прав.
Брозович, находившийся за рулем Rolls-Royce Cullinan, проехал на красный свет на одной из улиц Милана. Сотрудники полиции догнали нарушителя, затем футболист подышал в алкотестер. Уровень алкоголя в крови футболиста оказался выше допустимого.
Также отмечается, что Брозович водил авто с немецкими номерами. В итоге у футболиста отобрали водительские права.
Напомним, что недавно защитник «Реала» Марсело также был лишен водительских прав.