Брозович лишился водительских прав

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12 июля 2020, 11:03

Corriere della Sera сообщает, что полузащитник «Интера» лишился водительских прав.

Брозович, находившийся за рулем Rolls-Royce Cullinan, проехал на красный свет на одной из улиц Милана. Сотрудники полиции догнали нарушителя, затем футболист подышал в алкотестер. Уровень алкоголя в крови футболиста оказался выше допустимого.

Также отмечается, что Брозович водил авто с немецкими номерами. В итоге у футболиста отобрали водительские права.

Напомним, что недавно защитник «Реала» Марсело также был лишен водительских прав.