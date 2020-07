«Барселона» представила новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.

Новый комплект выполнен в традиционных для каталонцев цветах.

😍 Our new first kit 20/21 😍#OnlyForCulers pic.twitter.com/HtuojoRxsg