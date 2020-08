Пресс-служба «Борнмута» сообщает, что вратарь покинул клуб.

40-летний поляк перешел в варшавскую «Легию» на правах свободного агента. Боруц выступал за «Борнмут» с 2015 года.

The big Pole in our goal 🇵🇱@ArturBoruc has made a return to Poland to join Legia Warsaw 🤝#afcb 🍒