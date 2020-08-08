Де Лигт: «Мне предстоит операция на плече. Теперь думаю об этом»

Защитник «Ювентуса» прокомментировал поражение от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, 2:1) и сообщил, что ему предстоит операция.

Мы очень расстроены. Мы выиграли 2:1, но этого оказалось недостаточно. У нас были шансы сделать счёт 3:1, но мы ими не воспользовались, это наша вина. Мы слишком рано покидаем турнир, могли выступить лучше.

Теперь мне предстоит операция на плече, и я сосредоточусь на этом. Я очень расстроен тем, что мы не победили. Потребуется какое-то время, чтобы оправиться от этого.