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Де Лигт: «Мне предстоит операция на плече. Теперь думаю об этом»

сегодня, 05:15
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Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт прокомментировал поражение от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, 2:1) и сообщил, что ему предстоит операция.

Мы очень расстроены. Мы выиграли 2:1, но этого оказалось недостаточно. У нас были шансы сделать счёт 3:1, но мы ими не воспользовались, это наша вина. Мы слишком рано покидаем турнир, могли выступить лучше.

Теперь мне предстоит операция на плече, и я сосредоточусь на этом. Я очень расстроен тем, что мы не победили. Потребуется какое-то время, чтобы оправиться от этого.

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Все комментарии
G12ridul
G12ridul
сегодня в 07:26
Здоровья Де Лигту!
ДСА
ДСА
сегодня в 06:14
Уж лучше бы ещё пару игр пострадал.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:21
Сарри должен покинуть пост.
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