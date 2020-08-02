Мбаппе может сыграть против «Аталанты». Восстановление проходит быстрее

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может принять участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».
Напомним, что французский форвард получил травму в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0). По предварительным прогнозам, восстановление игрока заняло бы три недели, но источник отмечает, что Килиан восстанавливается с опережением графика.
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Аталантой» состоится 12 августа.
Решение спорное.
Решение спорное.
Очень правильное и своевременное решение отмена 2000+2000+2000!
Очень правильное и своевременное решение отмена 2000+2000+2000!