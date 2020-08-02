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Мбаппе может сыграть против «Аталанты». Восстановление проходит быстрее

02 августа 2020, 17:04
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен12.08.2020 в 22:00 Не начался

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может принять участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Напомним, что французский форвард получил травму в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0). По предварительным прогнозам, восстановление игрока заняло бы три недели, но источник отмечает, что Килиан восстанавливается с опережением графика.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Аталантой» состоится 12 августа.

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Все комментарии
RTS-25
RTS-25
вчера в 12:34
После травмы и на Аталанту. А там надобно будет потрудиться, в пол-ноги не поиграешь. "Килиан восстанавливается с опережением графика". Востанавливается - не значит готов играть.
Решение спорное.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
02 августа в 19:02
Килиан Неуязвимый
Nazi
Nazi
02 августа в 18:55
Рисковать здоровьем нельзя, я так считаю. Мбаппе нужен сб. Франции!
juvenale
juvenale
02 августа в 17:38
да итак шансов у Аталанты мало
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 17:29
Мбаппе серьёзная помощь псж.
cevin cigan
cevin cigan
02 августа в 17:23
Такое усиление в виде Мбапе,может и не помочь ПСЖ,уж больно сильны сейчас парни из Бергамо!
Q-J-G
Q-J-G ответ DmitryMalorodov (раскрыть)
02 августа в 17:16
Почему к сожалению?! Очки надо заработать, а не на шару получать... Многие участники КП писали 2-3 слова, теперь пишут объёмные, интересные комментарии, которые интересно читать. ВИП должен уметь писать интересные комм., а не писать 2-3 слова, и только за счёт большого количества клонов получать-ВИП...

Очень правильное и своевременное решение отмена 2000+2000+2000!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 августа в 17:11
Было бы отлично!
ЮЗИК
ЮЗИК
02 августа в 17:09
Хорошая новость болельщикам
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