Мбаппе может сыграть против «Аталанты». Восстановление проходит быстрее

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02 августа 2020, 17:04

Нападающий ПСЖ может принять участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Напомним, что французский форвард получил травму в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0). По предварительным прогнозам, восстановление игрока заняло бы три недели, но источник отмечает, что Килиан восстанавливается с опережением графика.