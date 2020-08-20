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Рангник: «Я вижу мало смысла в том, чтобы делать ставку на Ибрагимовича»

20 августа 2020, 07:32

Известный немецкий специалист Ральф Рангник подчеркнул, что в случае своего назначения в «Милан» он бы не стал использовать 38-летнего форварда «россонери» Златана Ибрагимовича.

Вам следует задать вопрос: почему «Милан» обратился ко мне? Чего они хотели? Может, они хотели сменить вектор развития?

Не в моём стиле делать ставку на 38-летнего игрока. Дело не в его таланте, а в том, что я предпочитаю развивать ценность и таланты игроков.

Я вижу мало смысла в том, чтобы полагаться на Ибрагимовича или Симона Кьера. Но это всего лишь мой взгляд на вещи. Когда Ибра сказал, что не знает меня, он не был неправ. Мы никогда не встречались.

Напомним, «Милан» отказался от идеи с назначением Рангника и в июле продлил контракт с действующим наставником команды Стефано Пиоли.

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Ozabot
Ozabot
20 августа 2020 в 10:11
Почему все хоронят Ибру? Польза, которую он несет на поле и вне, видна невооруженным взглядом. Команде был нужен опытный лидер. Получили. Так он еще и на поле погоду делает: благодаря своим габаритам, опыту и характеру он попросту сминает соперников и еще способен придержать мяч, пока остальные подтягиваются. Да и игроки стали более технично играть в его стиле: пасы пяткой, розыгрыши в одно касание и авантюрные забеги. То, как сейчас миланцы вламываются в штрафную соперников — одно удовольствие смотреть.
Минус у Ибры лишь в том, что он мало участвует в прессинге, но даже в этом параметре он пашет намного больше, чем условные Суаресы, Месси и Роналду, которым статус суперзвезд не позволяет. У Ибры характер бойца — часто включает режим берсерка и куражит на поле.
ДАША Д
ДАША Д
20 августа 2020 в 08:35
Вот поэтому его и не взяли.
VAN ARM
VAN ARM
20 августа 2020 в 08:12
От него осталось только имя и былые заслуги)) а вот детишек тренировать самое его на сегодня))
shlomo
shlomo
20 августа 2020 в 07:45
Пора Ибре на пенсию...:)))
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