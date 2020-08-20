Рангник: «Я вижу мало смысла в том, чтобы делать ставку на Ибрагимовича»

Известный немецкий специалист подчеркнул, что в случае своего назначения в «Милан» он бы не стал использовать 38-летнего форварда «россонери» .

Вам следует задать вопрос: почему «Милан» обратился ко мне? Чего они хотели? Может, они хотели сменить вектор развития?

Не в моём стиле делать ставку на 38-летнего игрока. Дело не в его таланте, а в том, что я предпочитаю развивать ценность и таланты игроков.

Я вижу мало смысла в том, чтобы полагаться на Ибрагимовича или Симона Кьера. Но это всего лишь мой взгляд на вещи. Когда Ибра сказал, что не знает меня, он не был неправ. Мы никогда не встречались.