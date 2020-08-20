Рангник: «Я вижу мало смысла в том, чтобы делать ставку на Ибрагимовича»

Известный немецкий специалист Ральф Рангник подчеркнул, что в случае своего назначения в «Милан» он бы не стал использовать 38-летнего форварда «россонери» Златана Ибрагимовича.
Вам следует задать вопрос: почему «Милан» обратился ко мне? Чего они хотели? Может, они хотели сменить вектор развития?
Не в моём стиле делать ставку на 38-летнего игрока. Дело не в его таланте, а в том, что я предпочитаю развивать ценность и таланты игроков.
Я вижу мало смысла в том, чтобы полагаться на Ибрагимовича или Симона Кьера. Но это всего лишь мой взгляд на вещи. Когда Ибра сказал, что не знает меня, он не был неправ. Мы никогда не встречались.
Напомним, «Милан» отказался от идеи с назначением Рангника и в июле продлил контракт с действующим наставником команды Стефано Пиоли.
Минус у Ибры лишь в том, что он мало участвует в прессинге, но даже в этом параметре он пашет намного больше, чем условные Суаресы, Месси и Роналду, которым статус суперзвезд не позволяет. У Ибры характер бойца — часто включает режим берсерка и куражит на поле.
Минус у Ибры лишь в том, что он мало участвует в прессинге, но даже в этом параметре он пашет намного больше, чем условные Суаресы, Месси и Роналду, которым статус суперзвезд не позволяет. У Ибры характер бойца — часто включает режим берсерка и куражит на поле.