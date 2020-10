Руководство «Арсенала» решило уволить сотрудника клуба Джерри Куя, который развлекал болельщиков в костюме маскота команды Ганнерзавра.

Причина — сокращение расходов во время коронавируса. Ганнерзавр был уволен после 27 лет работы в клубе.

Arsenal have made famous mascot Gunnersaurus redundant as part of their cost-cutting process, according to The Athletic 💔 pic.twitter.com/TFUdTFtGb5