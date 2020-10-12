Фролов: «Расширение РПЛ до 18 клубов полезно для российского футбола»

Голкипер «Крыльев Советов» поделился мнением о возможном расширении РПЛ с 16 до 18 команд.

Я хотел, чтобы «Крылья Советов» остались в сильнейшем дивизионе. Считаю, расширение Премьер-Лиги до 18 клубов полезно для российского футбола.

В то же время понимаю, что есть сборные, еврокубки – календарь для некоторых игроков может оказаться слишком тяжелым.