Фролов: «Расширение РПЛ до 18 клубов полезно для российского футбола»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о возможном расширении РПЛ с 16 до 18 команд.
Я хотел, чтобы «Крылья Советов» остались в сильнейшем дивизионе. Считаю, расширение Премьер-Лиги до 18 клубов полезно для российского футбола.
В то же время понимаю, что есть сборные, еврокубки – календарь для некоторых игроков может оказаться слишком тяжелым.
После 14 туров ФНЛ «Крылья» идут на 3-м месте, имея в активе 29 очков.
А так, если фролов вместе с мячеголовыми единомышленниками скинутся исключительно своими деньгами и будут содержать дополнительные 2 бесполезности в рпл, то пусть хоть до 30 команд расширяются.
А так, если фролов вместе с мячеголовыми единомышленниками скинутся исключительно своими деньгами и будут содержать дополнительные 2 бесполезности в рпл, то пусть хоть до 30 команд расширяются.
Опять повесят на шею трудового народа ?
Идите работать , хватит мячик пинать !
Опять повесят на шею трудового народа ?
Идите работать , хватит мячик пинать !
Зачем ещё добавлять таких?
А насчёт календаря, должно быть стыдно такие вещи говорить.
Смотрите на европейские клубы и какие у них календари!
Зачем ещё добавлять таких?
А насчёт календаря, должно быть стыдно такие вещи говорить.
Смотрите на европейские клубы и какие у них календари!
Никому не охота звенеть бубенцами на морозе, хоть на поле, хоть на трибуне.
Никому не охота звенеть бубенцами на морозе, хоть на поле, хоть на трибуне.
Её не расширять, а сокращать надо. Какой год уже часть команд еле барахтается.
Её не расширять, а сокращать надо. Какой год уже часть команд еле барахтается.