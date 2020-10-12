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Фролов: «Расширение РПЛ до 18 клубов полезно для российского футбола»

12 октября 2020, 23:57

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о возможном расширении РПЛ с 16 до 18 команд.

Я хотел, чтобы «Крылья Советов» остались в сильнейшем дивизионе. Считаю, расширение Премьер-Лиги до 18 клубов полезно для российского футбола.

В то же время понимаю, что есть сборные, еврокубки – календарь для некоторых игроков может оказаться слишком тяжелым.

После 14 туров ФНЛ «Крылья» идут на 3-м месте, имея в активе 29 очков.

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Все комментарии
galem72
galem72
13 октября в 10:58
Ещё один эксперт с мячом вместо головы. В чём полезность-то? Лишь бы чё "громкое" и "красивое" ляпнуть.

А так, если фролов вместе с мячеголовыми единомышленниками скинутся исключительно своими деньгами и будут содержать дополнительные 2 бесполезности в рпл, то пусть хоть до 30 команд расширяются.
nikoladolgov
nikoladolgov
13 октября в 09:44
А содержать эту свору бездельников кто будет ?
Опять повесят на шею трудового народа ?
Идите работать , хватит мячик пинать !
sir_Alex
sir_Alex
13 октября в 09:32
Совершенно НЕ полезно.
cska1948
cska1948
13 октября в 09:17
Зарплата в РПЛ ЗНАЧИТЕЛЬНО выше чем в ФНЛ! Увеличение команд в РПЛ даёт возможность игрокам уровня Фролова играть в РПЛ, а значит и получать больше!
ДАША Д
ДАША Д
13 октября в 04:53
После пандемии стоит подумать над этим.
Альфамен
Альфамен ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
13 октября в 01:57
Думаю,что у наших футболеров(за редким исключением) давно от халявного бабла,отрафировалось чувство стыда и совести.
95-shishani-95
95-shishani-95
13 октября в 00:58
Что из себя представляют нынешние новички РПЛ в футбольном плане?
Зачем ещё добавлять таких?
А насчёт календаря, должно быть стыдно такие вещи говорить.
Смотрите на европейские клубы и какие у них календари!
drug01
drug01
13 октября в 00:46
Все хотят поиграть с мастерами.... Но время ещё не пришло!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Loko57 (раскрыть)
13 октября в 00:29
Ему нужно было свое предложение завершить фразой " Как приятно сидеть на шее у госбюджета" И тебе откаты, и никаких забот!" Нужно все бюджетные клубы перевести на самообеспечение, Что заработали, на то и живите. Желающих вряд ли больше 8 найдется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 00:27
Для этого нужно иметь хотя бы 6-7 стадионов с крышей.и то для 9-ти матчей в туре этого может оказаться маловато.
Никому не охота звенеть бубенцами на морозе, хоть на поле, хоть на трибуне.
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 00:26, ред.
Для "Крылья Советов" - полезно, для РПЛ и российского футбола-спорный вопрос...
Loko57
Loko57
13 октября в 00:24
Ну что так скромно, всего до 18. Сразу до ста расширить и все довольны, все в высшем дивизионе.
Её не расширять, а сокращать надо. Какой год уже часть команд еле барахтается.
mihaluch
mihaluch
13 октября в 00:13
Может и полезна, но где набрать игроков.
Беспределов
Беспределов
12 октября в 23:58
беспредльная лига получится
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