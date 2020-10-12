Гусев: «Акинфеев — настоящая глыба. Он остаётся номером один в России»

Бывший футболист сборной России и ЦСКА порассуждал о том, может ли голкипер «армейцев» вернуться в национальную команду страны.

Всё равно мы будем постоянно говорить о нём как о вратаре России номер один. И Акинфеев действительно настоящая глыба в хорошем смысле этого слова. Присутствие такого человека придаёт команде уверенности.

На мой взгляд, на данном этапе заменить Игоря в сборной очень сложно. Реально ли его возвращение в сборную? Решить это может только сам Игорь, а нам остаётся лишь гадать. Но, конечно, я бы хотел, чтобы такой вратарь находился в сборной. Всегда говорю, что у нас есть Шунин, Гильерме, Сафонов, Максименко и другие сильные хорошие вратари. Но Акинфеев остаётся номером один.