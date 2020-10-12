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Гусев: «Акинфеев — настоящая глыба. Он остаётся номером один в России»

12 октября 2020, 18:39

Бывший футболист сборной России и ЦСКА Ролан Гусев порассуждал о том, может ли голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев вернуться в национальную команду страны.

Всё равно мы будем постоянно говорить о нём как о вратаре России номер один. И Акинфеев действительно настоящая глыба в хорошем смысле этого слова. Присутствие такого человека придаёт команде уверенности.

На мой взгляд, на данном этапе заменить Игоря в сборной очень сложно. Реально ли его возвращение в сборную? Решить это может только сам Игорь, а нам остаётся лишь гадать. Но, конечно, я бы хотел, чтобы такой вратарь находился в сборной. Всегда говорю, что у нас есть Шунин, Гильерме, Сафонов, Максименко и другие сильные хорошие вратари. Но Акинфеев остаётся номером один.

Недавно возможность возвращения Акинфеева в сборную России оценил Вячеслав Малафеев.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
13 октября в 07:24
Какая глыба из этой дыры.Попали испанцы в ногу и он стал великим, а сколько ляпов в сборной ни кто не помнит.Хорошие воротчики в Европу приглашаются , а не играют всю жизнь в заштатных клубах.Все вратари советской поры были на голову лучше Акинфея.
Gahi
Gahi
13 октября в 00:02, ред.
Игорь Акинфеев без сомнения заслуживает большого уважения. Четырнадцать лет выступления за сборную России с 2004 по 2018 годы. Самый преданный футболист среди топ лиг Европы как капитан сборной,так и клуба добился замечательных результатов шесть раз становился чемпионом России,столько же обладателем кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель кубка УЕФА 2005 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Десятикратный обладатель приза "Вратарь Года" имени Льва Яшина. Самой лучшей стороны проявил себя за сборную на домашнем Ч/М - 2018 года помог команде выйти из группы, и достойно сыграть 1/8 финала, пройти фаворита чемпионата сборную Испанию, в серии послематчевых пенальти, Игорь отразил удары Коке и Янго Аспаса стал лучшим игроком матча и вывел сборную в 1/4 финала против Хорватии. В этой игре Акинфеев сделал всё чтобы не проиграть, игра завершилась ничейным результатом. И вновь пришлось бить послематчевые пенальти, и здесь Игорь отражает удар Матео Ковачича, но этого к сожалению для победы не хватило чтобы выйти в полуфинал чемпионата мира. По итогом Чемпионата Мира Игорь Акинфеев был награждён "Орденом Почёта", и 1 октября 2018 он закончил карьеру в сборной страны. Это самое достойное завершения карьеры в сборной страны, которая обязывает последующих стражей ворот, стараться держать ту планку которую определил на сегодняшний день для сборной страны Игорь Акинфеев. Удачи
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
12 октября в 23:44
Надо Облякова в сборную
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ cska vperiod (раскрыть)
12 октября в 21:36
Ушел то он красиво. Только вот место уступил не молодому поколению а вратаря своего возраста плюс которые даже в своих клубах косячат
Legend 6
Legend 6
12 октября в 21:08
Акинфеев после завершения карьеры:
протон1
протон1
12 октября в 21:03
считаю что надо вернуть. я о чем говорю вечно.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 октября в 20:27
Если бы Черчесов не таскал своих земляков в сборную, то кто то из молодых мог давно заиграть. А так и не знаешь когда будет шанс у Сафонова, Максименко???
Red blu
Red blu
12 октября в 20:23
Раз Игорь сказал что завершил карьеру в сборной, то скорее всего своего решения не изменит. Хотя до сих пор нет ему равноценной замены в сборной.
alex074
alex074
12 октября в 20:23
Хватит уже старпёров в сборной и так еле ноги волочат по полю.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 октября в 20:05
Игорёк супер конечно,но пусть на один фронт играет,а Сафонов за страну.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
12 октября в 19:50
Игорь Человек , который слов на ветер не бросает. Сказал, ушёл. И это правильно, пусть молодые играют. ( Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт)))))))
Была такая песня.
cska vperiod
cska vperiod
12 октября в 19:38
Уважаю Игоря хотя бы за то, что достойно ушёл из сборной отдав номер один молодому поколению.
КЭТиК
КЭТиК
12 октября в 19:37
Черчесов его уже списал.
морозз
морозз
12 октября в 19:17
Согласен, ГЛЫБА ...но изрядно покрытая трещинами и сколами, время берет своё!
drug01
drug01
12 октября в 19:16
После Яшина первый!
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 18:59
он всё сделал своевременно . рад что он до сих пор на наших воротах.
beefs
beefs
12 октября в 18:53
нет смысла возвращаться, каждый промах - повод для злорадства...
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 октября в 18:46
Да, уже ушёл, вместе с Алексеем и Василием Березуцкими, и Сергеем Игнашевичем, сделав много для сборной России, и Акинфеева и Игнашевича ещё и вышло хорошо с их завершением карьеры в сборной, в плане последнего матча за сборную. В общем, возвращаться в сборную не стоит, особенно с учётом наличия молодых вратарей, готовых хорошо защищать ворота сборной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 октября в 18:41, ред.
Я являюсь поклонником и ценителем таланта Акинфеева, но не зря говорят "Уходя - уходи" Тем более, что у нас два прекрасных молодых вратаря Сафонов и Максименко
shlomo
shlomo
12 октября в 18:41
Думаю, что не вернется...
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