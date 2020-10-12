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Евсеев: «Сборная России могла забить Турции больше, чем один мяч»

12 октября 2020, 23:37
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мыслями о матче 3-го тура группового этапа Лиги Наций УЕФА между сборными России и Турции (1:1).

Физически футболистов готовят не в сборных, а в клубах. Понятно, что между предыдущим и нынешним чемпионатами была маленькая пауза. Одной из причин дисбаланса в нашей игре были замены, которые не сыграли, как у соперника. С тем настроем и качеством игры, которые были в первом тайме, мы могли забить больше, чем один мяч.

Во втором тайме наши игроки перестали успевать за соперником. Плюс у Турции поменялась схема, они стали играть в два нападающих. Первый тайм не особо получался у турков, поэтому мы имели такое большое преимущество. В позиционной обороне мы видели, что наши футболисты спокойно перемещались и не давали вскрыть зоны. Мы компактно оборонялись и не давали сопернику пройти.

Отсутствие Черышева в стартовом составе? Скорее всего, связано с его физическим состоянием. Второй тайм показал, что на данный момент он ещё не очень готов.

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Все комментарии
galem72
galem72
13 октября в 10:48
Могли, именно поэтому и не забили. Обожаю эти послематчевые могли, должны, обязаны и упустили. ))
Анпилкин
Анпилкин
13 октября в 01:21
Что все заладили, могла, могла, а почему тогда не забили?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 октября в 01:06
Раз на раз не приходится. С сербами и венграми реализовали больше чем создали, теперь наоборот - такие качели признак среднего уровня команды, но это как бы ни для кого и не секрет.
Glodor
Glodor
12 октября в 23:59
Не свинье Евсееву об этом рассуждать.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 октября в 23:50
И пропустить могла больше чем один.
drug01
drug01
12 октября в 23:45
Может просто не хотела????
офигенный
офигенный
12 октября в 23:38
может а может и нет
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