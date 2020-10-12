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Романцев — о смерти Кулькова: «Для меня это огромная потеря»

12 октября 2020, 19:54

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мыслями после известия о смерти экс-игрока красно-белых Василия Кулькова.

Для меня это был родной человек, мы прошли с ним огонь, воду и медные трубы. Мало игроков, кто со второй лиги, не переступив ни одной ступени, дошёл до сборной. Кульков играл и во второй лиге, и в первой, и в высшей, и в сборную попал. На каждой ступени он задерживался и оставил след.

Это футболист, который отказался от премиальных после выигранного матча, на моей памяти такого больше не было. Его вызывали к руководству, но он категорически отказался, потому что Кульков сам посчитал, что сыграл слабо и не заслужил этих премиальных. Это говорит о его человеческих качествах. О нём можно рассказывать часами, днями, потому что вся его жизнь до отъезда за границу прошла рядом со мной. Для меня это огромная потеря.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
12 октября в 22:39
Похоже Романцеву на рыбалку не с кем теперь ходить.
nikoladolgov
nikoladolgov
12 октября в 22:35
Романцев наверное плакал.
протон1
протон1
12 октября в 21:02
согласен. было бы верным если написали книгу о нём. что бы другие знали .
ALEX26659
ALEX26659
12 октября в 20:33
    beefs
    beefs
    12 октября в 20:17
    жаль конечно хорошего человека...
    Wolf77785
    Wolf77785
    12 октября в 20:08
      Loko57
      Loko57
      12 октября в 19:58
      Для всех печальное событие.
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