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Вратарь «Локомотива» Коченков: «Очень счастлив, если редко вступаю в игру»

12 октября 2020, 21:30

Голкипер «Локомотива» Антон Коченков поделился мнением о качествах, которыми должен обладать вратарь в современном футболе.

Сколько себя помню, всегда был вратарём и прыгал за мячами уже в 10-11 лет. Сложно сказать, когда этот страх получить травму ушёл. Да и был ли он вообще?

Сейчас голкиперу нужно лучше играть ногами. Так как все играют в линию без либеро, нужно страховать защитников. Также необходимо быстро начинать атаки, хотя это всегда требовали. Мне удобнее начинать атаки через вброс руками. А у Гильерме, например, идеальный боковой ввод, когда он выбивает мяч с рук.

Расстраиваются ли вратари, если редко вступают в игру? Я очень счастлив, если редко вступаю в игру.

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Сухины дети
Сухины дети
12 октября в 23:57
Наша школа!
Анпилкин
Анпилкин
12 октября в 23:40
Вратарь должен быть универсальным
95-shishani-95
95-shishani-95
12 октября в 22:43
Выйдешь в ЛЧ, насытишься?!
mihaluch
mihaluch
12 октября в 22:06
И вообще я очень счастливый когда не бьют по воротам.
STVA 1
STVA 1
12 октября в 21:37
В ЛЧ скоро сыграешь если то счастлив не будешь)))
Cat01
Cat01
12 октября в 21:34
Все ещё впереди
ЮЗИК
ЮЗИК
12 октября в 21:31
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