Вратарь «Локомотива» Коченков: «Очень счастлив, если редко вступаю в игру»

Голкипер «Локомотива» поделился мнением о качествах, которыми должен обладать вратарь в современном футболе.

Сколько себя помню, всегда был вратарём и прыгал за мячами уже в 10-11 лет. Сложно сказать, когда этот страх получить травму ушёл. Да и был ли он вообще?

Сейчас голкиперу нужно лучше играть ногами. Так как все играют в линию без либеро, нужно страховать защитников. Также необходимо быстро начинать атаки, хотя это всегда требовали. Мне удобнее начинать атаки через вброс руками. А у Гильерме, например, идеальный боковой ввод, когда он выбивает мяч с рук.

Расстраиваются ли вратари, если редко вступают в игру? Я очень счастлив, если редко вступаю в игру.