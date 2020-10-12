Безуглов: «Тест на коронавирус дал сборной России возможность для ротации»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов после матча 3-го тура группового этапа Лиги Наций УЕФА с командой Турции (1:1).

Все игроки, которые приезжают в сборную, находятся под максимальным контролем. В ежедневном режиме тренерский штаб получает от нас информацию, в каком состоянии находятся футболисты. Нет сомнений, что Дзюба сможет сыграть в следующем матче, если тренер примет такое решение. Мы не даём рекомендации тренерскому штабу по игрокам. Мы даём информацию.

Тест на коронавирус, который мы сдавали, внёс свою лепту. Он дал возможность для ротации. Черчесов никогда не позволит себе выпустить на поле не до конца восстановившегося игрока. Бывали очень важные матчи, когда тренерский штаб не ставил футболиста, потому что не хотел рисковать его здоровьем.

Мы находимся в одинаковой ситуации с другими европейскими сборными. Есть определённый алгоритм действий. Сегодня была восстановительная тренировка. Завтра будет предыгровая. В таком режиме сложно восстанавливаться. Мы видим, что все очень хорошо настроены на матч с Венгрией.