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Безуглов: «Тест на коронавирус дал сборной России возможность для ротации»

12 октября 2020, 20:51

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов после матча 3-го тура группового этапа Лиги Наций УЕФА с командой Турции (1:1).

Все игроки, которые приезжают в сборную, находятся под максимальным контролем. В ежедневном режиме тренерский штаб получает от нас информацию, в каком состоянии находятся футболисты. Нет сомнений, что Дзюба сможет сыграть в следующем матче, если тренер примет такое решение. Мы не даём рекомендации тренерскому штабу по игрокам. Мы даём информацию.

Тест на коронавирус, который мы сдавали, внёс свою лепту. Он дал возможность для ротации. Черчесов никогда не позволит себе выпустить на поле не до конца восстановившегося игрока. Бывали очень важные матчи, когда тренерский штаб не ставил футболиста, потому что не хотел рисковать его здоровьем.

Мы находимся в одинаковой ситуации с другими европейскими сборными. Есть определённый алгоритм действий. Сегодня была восстановительная тренировка. Завтра будет предыгровая. В таком режиме сложно восстанавливаться. Мы видим, что все очень хорошо настроены на матч с Венгрией.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 23:59
Польза от вирусни
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 октября в 22:38
Да ужж. Марио нет , "палочки выручалочки" Набабкина нет , даже не знаю что тут можно придумать ???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 октября в 22:20
Возможно. Но это значит, что Марио как минимум две недели не будет тренироваться и играть. С 9 октября до 23 октября. А там уже и ЛЕ. Жалко.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 октября в 22:00
Думаю , просто перестраховываются.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 октября в 21:53
Это мне известно, у меня в семье 4 врача. Я о другом. Если у Джикии результат анализа отрицательный, то почему он отправлен домой? Все же подозрения остались? И если первый был положительный, как и у марио, то где изоляция тех, с кем они контактировали? Я же порядки знаю при выявлении подозрений на ковид. А в сборной другие порядки?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 октября в 21:39
Сомнительный результат анализа говорит о том, что Вам четко не могут ответить, обнаружена инфекция или не обнаружена. В сомнительных случаях рекомендуется пересдать биоматериал через определенное время на анализ. С карантина Вас выпустят, когда результат анализа будет отрицательным, то есть коронавирус в Вашем биоматериале не будет обнаружен.
drug01
drug01
12 октября в 21:29
Будем смотреть и ждать результат
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 октября в 21:23
А по какой причине Джикии нет в сборной, если у него после первого сомнительного теста , был отрицательный.? И потом непонятно, что значит сомнительный. Или положительный, или отрицательный.
beefs
beefs
12 октября в 21:18
да этот год очень напряженный....
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 20:59
просто все увидели силу сборной и гибкость черчесова))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 20:56
Всем здоровья!
Big krendel
Big krendel
12 октября в 20:53
Там всегда ротация, а играют одни и те же.
Q-J-G
Q-J-G
12 октября в 20:52
Главное, чтобы ротация была - правильная...
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