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Варела: «Ещё два года назад понял, что хочу играть в России»

17 октября 2020, 22:22

Защитник Гильермо Варела поделился эмоциями после своего перехода в московское «Динамо».

Прошлый сезон был для «Копенгагена» историческим – мы дошли до четвертьфинала Лиги Европы, где в единственном матче уступили «Манчестер Юнайтед». Для меня это был хороший год, летом мной серьёзно интересовались три клуба, но датчане отклонили все предложения.

А этой осенью через несколько дней после закрытия трансферного окна они взяли на мою позицию свободного агента Петера Анкерсена, игрока сборной Дании. После этого в клубе сказали, что на меня не рассчитывают. У меня быстро появилось несколько вариантов, но я выбрал «Динамо».

Я был в России два года назад – приезжал со сборной Уругвая на чемпионат мира. Видел, как здорово здесь всё организовано, какие приятные и улыбчивые люди. Это был незабываемый для меня турнир, и я понял, что хочу здесь играть.

«Динамо» — сильный клуб с симпатичным стадионом и множеством болельщиков. Всё, как я люблю! Я знаю, что главным тренером будет Сандро Шварц, который работал в «Майнце». Я слышал о нём очень хорошие отзывы из Бундеслиги. Жду многого от нашего сотрудничества и хочу поскорее присоединиться к своей новой команде.

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Все комментарии
galem72
galem72
18 октября в 11:21
Какой только лести не наговоришь после подписания весомого контракта. ))
ekliziast
ekliziast
18 октября в 09:06
Он с младенчества за Динамо переживал и хотел когда вырастет обязательно играть в этой команде , даже бесплатно.
alex074
alex074
18 октября в 08:28
Когечно же, в России для легионеров лафа, бабло платят огромное, а напрягаться не заставляют
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 07:04
Посмотрим и на Варелу и на Шварца.
youtomee
youtomee
18 октября в 00:07
«Динамо» — сильный клуб с симпатичным стадионом и множеством болельщиков"
откуда там болельщики?) и в лучшие времена до короновируса на матчи ходило полтора землекопа
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 октября в 23:36
Должно быть мысль о том что он хочет играть в России посетила его в первом тайме игры с Аравией на Ростов -Арене. Жара была адская, вот головушку-то и напекло..
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 октября в 22:32
Желание зарубежного футболиста играть в России можно расценивать как элемент мазохизма нивелированного солидной суммой поступлений на банковский счет. Так что искренности в подобных высказываниях ничтожно мало.
Dinamikk
Dinamikk ответ Big krendel (раскрыть)
17 октября в 22:32
А ты значит за спасибо работаешь?
beefs
beefs
17 октября в 22:32
Посмотрим как запоешь через год...
Big krendel
Big krendel
17 октября в 22:23
Платят хорошо. Вот и весь расклад
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