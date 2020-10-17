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Газизов: «Когда ехал на матч, всем говорил, что Кокорин сегодня забьёт»

17 октября 2020, 22:17
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил игру команды в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

Первый тайм был не очень. Потом раскачались, было преимущество. Прилично провели второй тайм, но расслабились в конце, получили нервную концовку. Но всех — с победой, такие победы дорогого стоят. Кокорин забил, и я не сомневался. Когда ехал на матч, всем говорил, что он сегодня забьёт. Мозес месяц не тренировался. В такую игру тяжело входить, не каждый сможет. При этом были и хорошие моменты. Думаю, ребятам с ним было интересно сегодня. Всё впереди.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
18 октября в 10:00
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    18 октября в 09:55, ред.
    "Когда ехал на матч, всем говорил..." - почему-то вырисовывается картина: Газизов в московском метро пристает к бабушкам, к сотрудникам метрополитена, к уткнувшимся в свои гаджеты студентам со своим "святым" видЕнием) А потом удивляется, что после таких выходок его прозвали "словом из шести букв")
    ekliziast
    ekliziast
    18 октября в 09:14
    У меня просьба к Газизову , ты пожалуйста перед всеми играми определяй кто будет забивать и сколько. Желательно поболее.Болтун ты , товарищ.
    cska vperiod
    cska vperiod
    18 октября в 08:54
    С левого пеналя легко забить.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Footbolista (раскрыть)
    17 октября в 23:25
    Скажу больше, как эксперт, эта пена была за не поставленную перед перерывом
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    17 октября в 23:24
    Мозес топ.
    Понравилось как с Мирзовым после игры обнимались, команда
    bamana
    bamana
    17 октября в 22:57
    ..так и я могу!
    drug01
    drug01
    17 октября в 22:29
    Забил! Спасибо судье!
    Footbolista
    Footbolista
    17 октября в 22:23
    Всем шутникам: Назначенный пенальти это не гол...его еще забить надо...
    sv_1969
    sv_1969 ответ Big krendel (раскрыть)
    17 октября в 22:22
    Дык про про победу вашу тоже знали заранее)))
    протон1
    протон1
    17 октября в 22:21
    ой газизов так сказал7 ой няшка, ну если он так сказал. то конечно кокорин забьет, а как же) ведь он сказал .
    sv_1969
    sv_1969
    17 октября в 22:21
    Предсказатель прям
    Q-J-G
    Q-J-G
    17 октября в 22:18
    Предсказатель А.Кокорина, и так бывает.
    Big krendel
    Big krendel
    17 октября в 22:18
    Уже до игры было известно про пенальти.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    17 октября в 22:18
    Конечно знал про пеналь))
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