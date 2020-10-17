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Тедеско: «Хороший знак, что перевернули игру с 0:1»

17 октября 2020, 21:31
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

Рад, что победили, сегодня было два разных тайма. Мы владели мячом в первом тайме, но было много потерь, играли горизонтально, нападающие были под давлением и передачи шли им в ногу. «Химки» глубоко оборонялись, контратаковали, забей они по такой игре в первом тайме, ничего не сказал бы, оставалось бы только это принять.

Во втором тайме стало больше вертикальной игры, хорошо поджимали и оказывали давление на оборону, что необходимо при такой игре соперника в обороне. Такая игра принесла результат – заработали пенальти, потом забили ещё два. Обидно, что пропустили, мы играли хорошо. Хороший знак, что перевернули игру с 0:1.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
18 октября в 11:04, ред.
Просто бесполезный разговор людей болеющих за разные команды и имеющих разный взгляд на футбол...
Я ведь не отрицаю наличие проблем в обороне Спартака...а у кого в РПЛ их нет?)...может у ЦСКА?)...
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
18 октября в 10:59
Обычно к словам "Сам дурак" прибегают, когда ответить нечем!
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
18 октября в 10:55, ред.
В РПЛ нет идеальных команд...Спартак по очкам делит 1 место с зенитом...кажется проблем больше у ЦСКА)...
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
18 октября в 09:50
До этого матча Максименко ДВАЖДЫ получал приз лучшего игрока в матчах, в которых и Джикия, и Жиго были на поле. Так что проблема не только в их отсутствии.
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 08:39
гордится вам нечем кроме как кошельком федуна)))
Байкал-38
Байкал-38
18 октября в 06:44
Перевернули?
Спартак играл как в свои "лучшие" времена.
Игру вытащили Максименко, Левников и Понсе, остальным неуд.
112910415
112910415
18 октября в 04:43
не самый удачный матч
Big krendel
Big krendel
17 октября в 22:21
Удачный занос в судейскую и Левников сразу заиграл за свиней.
Makao
Makao ответ cska1948 (раскрыть)
17 октября в 22:18
Лично у меня большие претензии к зоне полузащиты, а не к обороне. В обороне играла молодежь, только вышедшая из Спартака-2 (за исключением Кутепова, который не слишком шибко вернулся после травмы). Не было двух центр.защитников основы - Жиго и Джикии. Какие тут могут быть претензии? Вот к Умярову у меня есть вопросы, но он молодой и его тоже надо наигрывать.
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
17 октября в 22:13
Чего там задумываться?)...ну да, сегодня были ошибки в обороне...ну так кто играл?...первый раз вышедший Мозес...Джикии не было, Жиго не было...
Вратарь отбил...полевые забили...вот и весь футбол)...
spartak kursk
spartak kursk ответ cska1948 (раскрыть)
17 октября в 22:12, ред.
Здравствуйте,настоящий болельщик наших главных оппонентов.Это знак достаточно очевиден.

Во-первых,это означает,что у нас не самая лучшая оборона.
Во-вторых,это означает,что у нас растёт перспективный страж ворот не только для Спартака,но и для сборной
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
17 октября в 22:07
Конечно, вратарь игрок команды! Но когда команда побеждает, а лучшим игроком матча называют вратаря команды победителя, то это скорее не повод для радости, а повод крепко задуматься.
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
17 октября в 22:01
Мало коней вратарь вытаскивал?)...на то он и вратарь...часть команды...
cska1948
cska1948 ответ spartak kursk (раскрыть)
17 октября в 21:55
А каким для вас "знаком" является то, что ваш вратарь ТРЕТИЙ раз признаётся лучшим игроком матча?
cska1948
cska1948
17 октября в 21:53
Игру перевернул Левников, поставив левый пенальти в ворота Химок!
spartak kursk
spartak kursk
17 октября в 21:50
Хороший знак,что есть характер и способность отыгрываться.
Хороший знак,что Макси вернулся после Дерби к надёжной игре.
И очень плохой знак,что ближайший резерв без подмоги не дотягивает до уровня РПЛ..

Сегодня нам откровенно повезло..И надо провести работу над ошибками...
Супервайзер
Супервайзер
17 октября в 21:49
Тедеско прав, сумели развернуть игру на 180%. Молодцы, хотя первый тайм был валидолным.
Makao
Makao
17 октября в 21:45
Очень плохую игру выдали. Количество ошибок и технического брака - просто катастрофическое!
Михаил Полунин
Михаил Полунин
17 октября в 21:44
Пока повезло...Максименко спас, Понсе и Ларсен заработали 3 гола...Защита, конечно, косячила от души...И 2 гола - это просто праздник...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 октября в 21:44
Ничья былаб справедливым результатом!
mihaluch
mihaluch
17 октября в 21:37
Всё под сомнением.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 21:36
Да нормано всё...
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