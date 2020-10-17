Тедеско: «Хороший знак, что перевернули игру с 0:1»

Главный тренер «Спартака» подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

Рад, что победили, сегодня было два разных тайма. Мы владели мячом в первом тайме, но было много потерь, играли горизонтально, нападающие были под давлением и передачи шли им в ногу. «Химки» глубоко оборонялись, контратаковали, забей они по такой игре в первом тайме, ничего не сказал бы, оставалось бы только это принять.

Во втором тайме стало больше вертикальной игры, хорошо поджимали и оказывали давление на оборону, что необходимо при такой игре соперника в обороне. Такая игра принесла результат – заработали пенальти, потом забили ещё два. Обидно, что пропустили, мы играли хорошо. Хороший знак, что перевернули игру с 0:1.