Тедеско: «Хороший знак, что перевернули игру с 0:1»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).
Рад, что победили, сегодня было два разных тайма. Мы владели мячом в первом тайме, но было много потерь, играли горизонтально, нападающие были под давлением и передачи шли им в ногу. «Химки» глубоко оборонялись, контратаковали, забей они по такой игре в первом тайме, ничего не сказал бы, оставалось бы только это принять.
Во втором тайме стало больше вертикальной игры, хорошо поджимали и оказывали давление на оборону, что необходимо при такой игре соперника в обороне. Такая игра принесла результат – заработали пенальти, потом забили ещё два. Обидно, что пропустили, мы играли хорошо. Хороший знак, что перевернули игру с 0:1.
Я ведь не отрицаю наличие проблем в обороне Спартака...а у кого в РПЛ их нет?)...может у ЦСКА?)...
Я ведь не отрицаю наличие проблем в обороне Спартака...а у кого в РПЛ их нет?)...может у ЦСКА?)...
Спартак играл как в свои "лучшие" времена.
Игру вытащили Максименко, Левников и Понсе, остальным неуд.
Спартак играл как в свои "лучшие" времена.
Игру вытащили Максименко, Левников и Понсе, остальным неуд.
Вратарь отбил...полевые забили...вот и весь футбол)...
Вратарь отбил...полевые забили...вот и весь футбол)...
Во-первых,это означает,что у нас не самая лучшая оборона.
Во-вторых,это означает,что у нас растёт перспективный страж ворот не только для Спартака,но и для сборной
Во-первых,это означает,что у нас не самая лучшая оборона.
Во-вторых,это означает,что у нас растёт перспективный страж ворот не только для Спартака,но и для сборной
Хороший знак,что Макси вернулся после Дерби к надёжной игре.
И очень плохой знак,что ближайший резерв без подмоги не дотягивает до уровня РПЛ..
Сегодня нам откровенно повезло..И надо провести работу над ошибками...
Хороший знак,что Макси вернулся после Дерби к надёжной игре.
И очень плохой знак,что ближайший резерв без подмоги не дотягивает до уровня РПЛ..
Сегодня нам откровенно повезло..И надо провести работу над ошибками...