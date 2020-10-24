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Фламини: «Мальдини нужно дать немного времени»

сегодня, 15:40

Бывший футболист «Милана» Матье Фламини рассказал о влиянии директора Паоло Мальдини на итальянский клуб.

Мальдини нужно дать немного времени, чтобы он смог завершить сделку, которая привлечет новых важных инвесторов.

«Милан» с Ибрагимовичем и поколением молодых игроков вернется на вершину итальянского футбола, чтобы бороться за Скудетто и еврокубки. Это естественный этап развития.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:22
Пока всё идёт нормально.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 16:20
По сравнению с прошлым годом Милан преобразился в лучшую сторону, их игра после карантина и до сих пор лично для меня сюрприз огромный,
И даже когда ковид заболел ибрагииовичем они играли очень обдуманно и качественно
drug01
drug01
сегодня в 15:48
Надо подумать хорошо
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