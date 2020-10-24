Фламини: «Мальдини нужно дать немного времени»

Бывший футболист «Милана» Матье Фламини рассказал о влиянии директора Паоло Мальдини на итальянский клуб.
Мальдини нужно дать немного времени, чтобы он смог завершить сделку, которая привлечет новых важных инвесторов.
«Милан» с Ибрагимовичем и поколением молодых игроков вернется на вершину итальянского футбола, чтобы бороться за Скудетто и еврокубки. Это естественный этап развития.
И даже когда ковид заболел ибрагииовичем они играли очень обдуманно и качественно
И даже когда ковид заболел ибрагииовичем они играли очень обдуманно и качественно