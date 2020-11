1604993832

сегодня, 10:37

Канал нападающего ПСЖ Неймара на стриминговой площадке Twitch был забанен.

Причины блокировки не называются. На канал 27-летнего футболиста подписано более 200 тысяч пользователей. Сам форвард обычно играет в CS:GO, Fortnite, Call of Duty и Among Us.

Напомним, что недавно полузащитник «Реала» Каземиро объявил о создании киберспортивной команды.