Повторные тесты троих игроков сборной России на COVID-19 — отрицательные

Пресс-служба сборной России сообщает, что повторные тестирования, проведённые троим футболистам сборной в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований – все тесты отрицательные.
Напомним, что недавно тесты на наличие коронавируса у троих игроков сборной показали сомнительные результаты.
В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России.
Напомним, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определённой УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А Антон Заболотный ранее уже переболел и имеет высокий титр антител.
И что, теперь всех троих на 14 дней карантина посадят, как Джикию и Фернандеса?
И что, теперь всех троих на 14 дней карантина посадят, как Джикию и Фернандеса?