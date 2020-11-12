Повторные тесты троих игроков сборной России на COVID-19 — отрицательные

Пресс-служба сборной России сообщает, что повторные тестирования, проведённые троим футболистам сборной в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований – все тесты отрицательные.

Напомним, что недавно тесты на наличие коронавируса у троих игроков сборной показали сомнительные результаты.

В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России.