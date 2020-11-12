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Повторные тесты троих игроков сборной России на COVID-19 — отрицательные

сегодня, 11:40
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Пресс-служба сборной России сообщает, что повторные тестирования, проведённые троим футболистам сборной в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований – все тесты отрицательные.

Напомним, что недавно тесты на наличие коронавируса у троих игроков сборной показали сомнительные результаты.

В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России.

Напомним, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определённой УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А Антон Заболотный ранее уже переболел и имеет высокий титр антител.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 13:00
Ты думаешь только в Сочи такое. Возьми Зенит. Там постоянно у кого то "простуда" У Азмуна "простуда" уже 4-ю неделю. Хотя любая простуда лечится максимум за 5 дней. Так, что кто объегорит, тот и на коне.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:58
Во-первых, нужно два отрицательных теста. Во-вторых УЕФА не верит нашим тестам, у них своя лаборатория. Вот если они проверят и дадут отрицательных два, тогда можно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:10
Почему на основе крови Антона Заболотного еще не сделана безотказная вакцина от ковида? Ее экспорт с запасом перекроет все потери от ценового спада на нефть, а рубль будут покупать за 10 долларов, а впоследствии российская денежная единица заменит евро. Байден будет кусать локти, наблюдая российский экономический рост.
makkie
makkie
сегодня в 12:01
Что за тесты такие, что они неверный результат показывают?
И что, теперь всех троих на 14 дней карантина посадят, как Джикию и Фернандеса?
Footbolista
Footbolista ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 11:59
Спил...
Я на стреме
Я на стреме ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 11:56
в случаи с Заболотным всё немного сложней. дело в том, что , что бы сделать тест, надо сначала сделать сруб
puperr
puperr
сегодня в 11:56
Насколько я знаю, даже при наличии антител, заболеть коронавирусом можно повторно
Legend 6
Legend 6 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 11:56
Всем газпромовским можно)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:52
Ну и слава Богу !
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:52
Заболотный ранее уже переболел ковид, а Сочи об этом не сообщали. Официально Заболотный не уходил на карантин. Хотя это же Сочи. Им видимо позволительно
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:42
всё меняется ежеминутно))
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