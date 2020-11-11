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Чалов присоединился к сборной России

сегодня, 13:15

Форвард ЦСКА Федор Чалов прибыл в расположение сборной России.

Изначально Чалов был вызван в молодежную сборную России, но футболиста решили отправить во взрослую команду из-за сомнительного теста на коронавирус нападающего Антона Заболотного.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:53
На уЯ он нужен Сборной, лавочная полироль !!!!!!
Schaytan
Schaytan
сегодня в 14:40
Теперь за играми сборной можно следить
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 14:37
Осталось Облякова подтянуть и будет в цвет
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
сегодня в 14:31
Еще не всех бревен собрали?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:30
Теперь молодёжке будет тяжко!
berda2003
berda2003
сегодня в 14:29
ну, всё теперь за сборную можно быть спокойным...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:02
Лучше бы тренировался со своей командой.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:58
Ну этот точно не хуже Дзюбы
particular
particular
сегодня в 13:50
Пора Федюне начинать по взрослому вваливать...
Растоптать невезучесть, отпихнуть непопадучесть и схватить фортуну за узду..:)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:49
Чалов это кто ?
Он где играл ?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:34
Вместо Тёмы дЗубы ... как лучший вариант..
ДСА
ДСА
сегодня в 13:18
Уж лучше молодёжку бы усилил.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 13:17
Докатились) с такими как легенда апл Федька Чахлов даже с молдаванами тяжело будет. Хорошо, что на острие есть сильный форвард Саша Соболев!
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