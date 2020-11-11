Форвард ЦСКА Федор Чалов прибыл в расположение сборной России.
Изначально Чалов был вызван в молодежную сборную России, но футболиста решили отправить во взрослую команду из-за сомнительного теста на коронавирус нападающего Антона Заболотного.
Федор Чалов присоединился к сборной России. Рады видеть ✌🏻 pic.twitter.com/FOUn8ja0XA— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2020
Растоптать невезучесть, отпихнуть непопадучесть и схватить фортуну за узду..:)))
Растоптать невезучесть, отпихнуть непопадучесть и схватить фортуну за узду..:)))
Он где играл ?
Он где играл ?