Место проведения финала Кубка России определится в декабре

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что место проведения финального матча Кубка России определится в декабре.
С местом проведения финала Кубка России, который пройдет 12 мая, мы определимся на исполкоме в декабре. Сейчас к нам поступают заявки от регионов. Но я надеюсь, что мы еще увидим финал кубка в «Лужниках».
Матчи 1/8 финала пройдут 20-21 февраля. Думаю, в этот раз все остались довольны жребием. Клубам он удобен логистически. Самое главное, чтобы поля были соответствующего качества, но у агрономов клубов РПЛ достаточно опыта, чтобы подготовить газон в конце зимы.
Москва наелась футболом досыта.
Каждый из 30 туров дает 2-3 матча в столице, плюс домашки в кубке.
Явный перебор. А регионы тоже хотят видеть большие матчи...
Москва наелась футболом досыта.
Каждый из 30 туров дает 2-3 матча в столице, плюс домашки в кубке.
Явный перебор. А регионы тоже хотят видеть большие матчи...