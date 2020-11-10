Место проведения финала Кубка России определится в декабре

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что место проведения финального матча Кубка России определится в декабре.

С местом проведения финала Кубка России, который пройдет 12 мая, мы определимся на исполкоме в декабре. Сейчас к нам поступают заявки от регионов. Но я надеюсь, что мы еще увидим финал кубка в «Лужниках».