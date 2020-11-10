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Место проведения финала Кубка России определится в декабре

сегодня, 18:04

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что место проведения финального матча Кубка России определится в декабре.

С местом проведения финала Кубка России, который пройдет 12 мая, мы определимся на исполкоме в декабре. Сейчас к нам поступают заявки от регионов. Но я надеюсь, что мы еще увидим финал кубка в «Лужниках».

Матчи 1/8 финала пройдут 20-21 февраля. Думаю, в этот раз все остались довольны жребием. Клубам он удобен логистически. Самое главное, чтобы поля были соответствующего качества, но у агрономов клубов РПЛ достаточно опыта, чтобы подготовить газон в конце зимы.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:35
Питер или юг России.
Москва наелась футболом досыта.
Каждый из 30 туров дает 2-3 матча в столице, плюс домашки в кубке.
Явный перебор. А регионы тоже хотят видеть большие матчи...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:33
Без зрителей без разницы где играть.
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 18:17
Можно и в Сочи)))
drug01
drug01
сегодня в 18:06
Только Москва должна принять этот финал!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:05
Надо играть в Краснодаре!
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