«Милан» собирается продлить контракты с тремя футболистами

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сегодня, 10:14

«Милан» собирается продолжить сотрудничество с рядом игроков.

Как сообщается, главной задачей «россонери» является продление контрактов с и . Голкипер готов подписать новое соглашение, однако турецкий хавбек хочет значительное увеличение заработной платы, поэтому стороны не могут прийти к консенсусу.

Отмечается, что как только контрактные переговоры с Доннаруммой и Чалханоглу будут завершены, «Милан» начнёт работать над продлением соглашение с . Футболист готов остаться в миланском клубе. Ивуарийский хавбек ожидает, что ему будет предложен контракт до 2025 года.