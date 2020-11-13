«Милан» собирается продлить контракты с тремя футболистами

«Милан» собирается продолжить сотрудничество с рядом игроков.
Как сообщается, главной задачей «россонери» является продление контрактов с Джанлуиджи Доннаруммой и Хаканом Чалханоглу. Голкипер готов подписать новое соглашение, однако турецкий хавбек хочет значительное увеличение заработной платы, поэтому стороны не могут прийти к консенсусу.
Отмечается, что как только контрактные переговоры с Доннаруммой и Чалханоглу будут завершены, «Милан» начнёт работать над продлением соглашение с Франком Кессье. Футболист готов остаться в миланском клубе. Ивуарийский хавбек ожидает, что ему будет предложен контракт до 2025 года.