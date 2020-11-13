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«Милан» собирается продлить контракты с тремя футболистами

сегодня, 10:14

«Милан» собирается продолжить сотрудничество с рядом игроков.

Как сообщается, главной задачей «россонери» является продление контрактов с Джанлуиджи Доннаруммой и Хаканом Чалханоглу. Голкипер готов подписать новое соглашение, однако турецкий хавбек хочет значительное увеличение заработной платы, поэтому стороны не могут прийти к консенсусу.

Отмечается, что как только контрактные переговоры с Доннаруммой и Чалханоглу будут завершены, «Милан» начнёт работать над продлением соглашение с Франком Кессье. Футболист готов остаться в миланском клубе. Ивуарийский хавбек ожидает, что ему будет предложен контракт до 2025 года.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:22
Надеюсь они придут к согласию.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:16
Кто ему мешает?
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