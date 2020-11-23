Кержаков: «„Зенит“ настраивается на совершенно другой матч с „Лацио“»

Голкипер «Зенита» рассказал, как чувствует себя перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио», а также порассуждал о предстоящей игре.

Чувствую себя неплохо. Ребятам, которые выступают за сборные, немного потяжелее. Но в целом состояние хорошее. Конечно, непросто. Но другим игрокам в других командах тоже нелегко. Поэтому все в одинаковых условиях.

Иммобиле — высококлассный форвард с хорошим открыванием за спину. Каждый из нас смотрит матчи «Лацио». Мы знаем его сильные стороны.

Завтра будет другая игра. В первом матче некоторые футболисты «Лацио» отсутствовали. Завтра будем настраиваться на совершенно другой матч.

Стараемся думать только о хорошем. А завтра после игры узнаем, какие шансы у нас будут.

Единственный плюс матчей без зрителей — защитники слышат мои подсказки. В остальном — конечно, хотелось бы сыграть в другом антураже.