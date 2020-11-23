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Кержаков: «„Зенит“ настраивается на совершенно другой матч с „Лацио“»

вчера, 20:20
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как чувствует себя перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио», а также порассуждал о предстоящей игре.

Чувствую себя неплохо. Ребятам, которые выступают за сборные, немного потяжелее. Но в целом состояние хорошее. Конечно, непросто. Но другим игрокам в других командах тоже нелегко. Поэтому все в одинаковых условиях.

Иммобиле — высококлассный форвард с хорошим открыванием за спину. Каждый из нас смотрит матчи «Лацио». Мы знаем его сильные стороны.

Завтра будет другая игра. В первом матче некоторые футболисты «Лацио» отсутствовали. Завтра будем настраиваться на совершенно другой матч.

Стараемся думать только о хорошем. А завтра после игры узнаем, какие шансы у нас будут.

Единственный плюс матчей без зрителей — защитники слышат мои подсказки. В остальном — конечно, хотелось бы сыграть в другом антураже.

«Лацио» и «Зенит» рассудит бригада арбитров из Англии.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:20
Удачи и победы бомжикам в еврокубках.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:14
Одни и те же слова перед каждым матчем.Один и тот же результат после матча.
viv
viv
вчера в 22:13
Так и Лацио будет играть не спустя рукава.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:56
Каждый раз зенит настраивается это видно чем занимается дзюба.
ДСА
ДСА
вчера в 21:04
Либо победят, либо разгромго проиграют.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:02
ну посмотрим
LOpp
LOpp
вчера в 20:55
Единственный плюс матчей без зрителей — защитники слышат мои подсказки.

Сантос, Ракиций и Ловрен всю жизнь мечтали слушать подсказки Кержакова.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:55
Если сейчас не обыграть Лацио
То шансы опять занять 4-ое место в группе
Возрастают в геометрической прогрессии
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 20:53
Посмотрим как получится. Удачи Зениту!
beefs
beefs
вчера в 20:46
ждем хорошей игры (результата)...
particular
particular
вчера в 20:45
Миша тоже настраивается, но очень очкует за свою неповоротливую и тяжеловесную защиту 🤔
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:36
победа Лацио с форой -1 не глядя. 2-0 Лацио
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:34
Пока шансы есть, нужно хвататься за каждую возможность...
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 20:29
они уже три матча настраивались чт вся страна смеется!!!
как и говорили все они даже в дворовую лигу европы не выйдут))))
shlomo
shlomo
вчера в 20:29
Эх....все хорошо, но поверить трудно...
протон1
протон1
вчера в 20:27
уже показали настрой. с первого раза хватит
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