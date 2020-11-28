Главный тренер «Ростова» прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

Пока абсолютно рано говорить о какой-то стабильности. Тем более, до конца года осталось всего 3 матча. Для того чтобы заявлять о стабильности, сначала нужно стабилизировать состав. Не получается даже хотя бы на 80 процентов выставлять один и тот же состав из тех футболистов, которые у нас есть. Я уже молчу о тех игроках, которые ушли.

Можно ли говорить о том, что мы переиграли соперника тактически? Журналистам нравятся такие разговоры. Тренер не играет в футбол, не играет на поле. Он доносит мысли до футболистов, а футболисты пытаются их выполнить. Сейчас получилось так, что игроки смогли претворить в жизнь какие-то вещи. Победа — это заслуга наших футболистов.

Можно ли сказать, что мы боремся за Лигу чемпионов и медали? Если кто-то хочет так говорить — пусть говорит. Лично у меня нет таких задач. Самое главное — стабилизировать состав, чтобы не было «шатаний» в результатах, в игре и составе. Нужно дотянуть до зимней паузы и хорошо поработать на сборах. А в ближайшей перспективе задача — увидеть стабильность в плане состава и игры.