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Карпин: «Тренер не играет в футбол. Победа — это заслуга наших футболистов»

вчера, 23:01
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

Пока абсолютно рано говорить о какой-то стабильности. Тем более, до конца года осталось всего 3 матча. Для того чтобы заявлять о стабильности, сначала нужно стабилизировать состав. Не получается даже хотя бы на 80 процентов выставлять один и тот же состав из тех футболистов, которые у нас есть. Я уже молчу о тех игроках, которые ушли.

Можно ли говорить о том, что мы переиграли соперника тактически? Журналистам нравятся такие разговоры. Тренер не играет в футбол, не играет на поле. Он доносит мысли до футболистов, а футболисты пытаются их выполнить. Сейчас получилось так, что игроки смогли претворить в жизнь какие-то вещи. Победа — это заслуга наших футболистов.

Можно ли сказать, что мы боремся за Лигу чемпионов и медали? Если кто-то хочет так говорить — пусть говорит. Лично у меня нет таких задач. Самое главное — стабилизировать состав, чтобы не было «шатаний» в результатах, в игре и составе. Нужно дотянуть до зимней паузы и хорошо поработать на сборах. А в ближайшей перспективе задача — увидеть стабильность в плане состава и игры.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:16, ред.
Согласен и подписываюсь под каждым словом, Карпин и Слуцкий, их приятно слушать, они судят по матчу, а не по команде -симпатизируя ей! В вашем списке до Абсолюта , не хватает Елагина и Розанова, моя мечта чтобы последние двое прокомментировали финал Лиги Чемпионов!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 00:13
Ростов сейчас хорош, во многом благодаря Карпину.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:10
Карпин умный мужик!!! Помню, как он грамотно разбирал матчи на МАТЧ ТВ , все объективно, никаких поблажек Спартаку. Ну и никогда не забуду комментарии на ЧМ 18. Путных было три комментатора - это Слуцкий, Карпин и отчасти Стогниенко. Остальные истериканы во главе с Геничем и Черданцевым просто заставляли выключать звук.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 00:05
Снова Карпин бубнит ёпт.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:40
Карпин любит работу, но не любит требования здесь и сейчас! В Ростове он нашёл то, чего искал! От него много не ждут понятно не любим проигрывать, и т.д. Но мы то, знаем , что Мбппе к нам не поедит, перефразировал классика!
Аксинья
Аксинья ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:30
Неужто Карпин настолько глуп что подпишется на тренера сборной - он нашел свой клуб, своё место и не мешайте ему работать...Ищите другого или пусть чабан расхлебывает кашу до конца))
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:26
Если в команде пока нет стабильно наигранного состава и на каждую игру тренер вынужден выпускать всё новых футболистов, то в этих победах первоочередно заслуга его))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:14
Валера нге промах
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:13
Ростов продолжает набирать обороты. И заслуга Карпина тут огромна. После ухода лидеров, странной игры с Сочи, команда не рассыпалась и потихоньку приходит в себя. В борьбе за ЕК Ростов однозначно будет участвовать. Умеет Карпин работать с тем , что у него под рукой, очень грамотно работает с молодежью в Ростове. Хочется верить, что это еще не предел и Ростов еще не раз нас всех удивит.
Всем здоровья.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:07, ред.
"Львенок и черепаха" поменялись местами)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:06
Выигрывает команда, а проигрывает тренер!
Сегодня в матче Ростов-Динамо победили футболисты с Дона, а проиграл Шварц!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:02
Ну не скромничай Валера!
Брулин
Брулин
вчера в 23:02, ред.
Ростов победил по делу!Вот есть,что-то в Карпине! Молодец! Ростов красавцы! Такой команде грех не пожелать удачи!По моему тут замена космоСтасу появилась, адекватная. Георгича в тренеры сборной, однозначно!
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