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Талалаев: «У нас должна быть психология победителей»

вчера, 22:35
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

Благодарен ребятам, что провели такую цельную игру. Был момент, когда показалось, что мы тоже устали. Примерно с 65-й минуты. Именно поэтому провели много замен. Как и говорил перед игрой, «Локомотив» — это хорошая и дисциплинированная команда. Они нормально подготовились. Считаю, что уровень мастерства обеих команд уже сопоставим. В некоторых эпизодах наши ребята не смогли технически использовать моменты. Подходов было достаточно. Мы нанесли 20 ударов по воротам. Если их больше 15, то я редко ругаю своих игроков. Вратари хорошо сыграли, а нам не хватило в завершении.

Если бы перед началом сезона мне сказали, что мы заберем 4 очка у участника ЛЧ, наверное, я был бы доволен. Сейчас мне не понравились две вещи. Мы цепляемся за ничейный результат. В конце центральные защитники и вратарь начали затягивать игру. С этим мы будем бороться, потому что надо идти до конца, пока есть силы, и пытаться взять три очка. У нас должна быть психология победителей, особенно дома перед нашими болельщиками.

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ТТ
ТТ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:05
Имеет право, заслужил !!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:50
надо срочно искать а то так и будете скакать по таблице)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:49
Надо признать, что при Талалаеве Ахмат довольно таки сильно прибавил, стали более смело играть с лидерами сезона и регулярно отбирают очки у них . Играют уже более изобретательно, меньше стали фолить и удаляться. Вообще их игры смотреть стало гораздо интереснее , бьются до последнего. Ну а Бериша - просто радует своей игрой , он явный лидер, заводила и забивала команды. Будем надеяться , что Ахмат не сбавит обороты и поборется за место в ЕК.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:41
Что с Локо происходит?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:36
Да ладно теперь разглаглльствовать...
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