Талалаев: «У нас должна быть психология победителей»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).
Благодарен ребятам, что провели такую цельную игру. Был момент, когда показалось, что мы тоже устали. Примерно с 65-й минуты. Именно поэтому провели много замен. Как и говорил перед игрой, «Локомотив» — это хорошая и дисциплинированная команда. Они нормально подготовились. Считаю, что уровень мастерства обеих команд уже сопоставим. В некоторых эпизодах наши ребята не смогли технически использовать моменты. Подходов было достаточно. Мы нанесли 20 ударов по воротам. Если их больше 15, то я редко ругаю своих игроков. Вратари хорошо сыграли, а нам не хватило в завершении.
Если бы перед началом сезона мне сказали, что мы заберем 4 очка у участника ЛЧ, наверное, я был бы доволен. Сейчас мне не понравились две вещи. Мы цепляемся за ничейный результат. В конце центральные защитники и вратарь начали затягивать игру. С этим мы будем бороться, потому что надо идти до конца, пока есть силы, и пытаться взять три очка. У нас должна быть психология победителей, особенно дома перед нашими болельщиками.
Всем здоровья.
Всем здоровья.