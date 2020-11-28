Талалаев: «У нас должна быть психология победителей»

Главный тренер «Ахмата» подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

Благодарен ребятам, что провели такую цельную игру. Был момент, когда показалось, что мы тоже устали. Примерно с 65-й минуты. Именно поэтому провели много замен. Как и говорил перед игрой, «Локомотив» — это хорошая и дисциплинированная команда. Они нормально подготовились. Считаю, что уровень мастерства обеих команд уже сопоставим. В некоторых эпизодах наши ребята не смогли технически использовать моменты. Подходов было достаточно. Мы нанесли 20 ударов по воротам. Если их больше 15, то я редко ругаю своих игроков. Вратари хорошо сыграли, а нам не хватило в завершении.