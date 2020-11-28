Терюшков: «Задача „Химок“ на сезон — быть в десятке, как и планировали»

Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков прокомментировал победу «Химок» в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Мы рассчитывали взять реванш после поражения в первом круге со счетом 2:7. Понятно, что не получилось 3:0 или 4:0, но в любом случае — это победа, и за нее тоже дают три очка, эмоции только положительные. Команда сыграла с максимальной концентрацией, полностью выполнив тренерскую установку, на поле был единый коллектив. Поздравляю с первым голом Мохамеда Конате, до этого он забивал только в товарищеских матчах с «Динамо» и «Нижним Новгородом».