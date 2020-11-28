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Терюшков: «Задача „Химок“ на сезон — быть в десятке, как и планировали»

вчера, 22:48
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков прокомментировал победу «Химок» в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Мы рассчитывали взять реванш после поражения в первом круге со счетом 2:7. Понятно, что не получилось 3:0 или 4:0, но в любом случае — это победа, и за нее тоже дают три очка, эмоции только положительные. Команда сыграла с максимальной концентрацией, полностью выполнив тренерскую установку, на поле был единый коллектив. Поздравляю с первым голом Мохамеда Конате, до этого он забивал только в товарищеских матчах с «Динамо» и «Нижним Новгородом».

Задача на сезон у нас остается — быть в десятке, как и планировали. Самое отрадное, что те ребята, которые у нас играли в ФНЛ и в РПЛ, оказались максимально готовы. Конечно, Денис Глушаков и Резиуан Мирзов здорово усилили команду. Несмотря на то, что мы отдали инициативу и владение мячом было на стороне гостей, по количеству ударов в створ переиграли «Краснодар».

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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 23:33
Задача поставлена удачи и только вперёд!
beefs
beefs
вчера в 22:57
ну и заявки, лихо зарядили...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 22:50
лке?🤣
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:48
Хорошо идут к це
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