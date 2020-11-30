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Феррара: «Марадона был антигероем»

сегодня, 14:14

Бывший футболист «Ювентуса» и «Наполи» Чиро Феррара прокомментировал уход из жизни Диего Марадоны.

Я скорблю, сейчас трудный момент. Сперва я не хотел это комментировать, но потом почувствовал необходимость поговорить о своем большом друге.

Нам всем очень грустно из-за того, что произошло. Я вырос с ним, у меня остались незабываемые воспоминания о Марадоне. Он был моим другом, и я всегда защищал его, но Диего платил за свои ошибки.

Кто-то говорит, что Диего был героем, я же заявляю, что герои идеальны, они не делают ошибок, а Марадона был антигероем. Несмотря на все свои слабости, он стал лучшим на свете.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 15:52
Чиро Феррара прав, но нужно понимать (и Чиро это понимает, но некоторые могут его неправильно понять), что антигерой - это всё ещё герой, но с отрицательными чертами, антигерой значительно ближе к герою, чем к злодею.

И на мой взгляд нужно справедливо оценивать исторических личностей, а для футбола Марадона является одним из самых выдающихся и известных, неправильно нарочно обелять или очернять таких людей, нужно честно смотреть на них - чтить и уважать их достижения и положительные стороны, и учиться, а также делать правильные выводы, из их серьёзных ошибок. Жизнь и карьера Марадоны являются примером этого - нельзя сказать, что он всё абсолютно делал правильно, он и сам так не считал. Нужно брать с него пример, но в то же время осознавать ошибки, которые он сделал на своём пути, чтобы делать то хорошее, что он делал, и не делать того, что в итоге испортило его жизнь, и было просто неправильным.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:11
Все мы не без греха!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:37
Он был человеком, со своими плюсами и минусами...
drug01
drug01
сегодня в 14:32
У каждого свое мнение
мангo
мангo
сегодня в 14:19, ред.
с этим не поспоришь
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