Феррара: «Марадона был антигероем»

Бывший футболист «Ювентуса» и «Наполи» Чиро Феррара прокомментировал уход из жизни Диего Марадоны.
Я скорблю, сейчас трудный момент. Сперва я не хотел это комментировать, но потом почувствовал необходимость поговорить о своем большом друге.
Нам всем очень грустно из-за того, что произошло. Я вырос с ним, у меня остались незабываемые воспоминания о Марадоне. Он был моим другом, и я всегда защищал его, но Диего платил за свои ошибки.
Кто-то говорит, что Диего был героем, я же заявляю, что герои идеальны, они не делают ошибок, а Марадона был антигероем. Несмотря на все свои слабости, он стал лучшим на свете.
И на мой взгляд нужно справедливо оценивать исторических личностей, а для футбола Марадона является одним из самых выдающихся и известных, неправильно нарочно обелять или очернять таких людей, нужно честно смотреть на них - чтить и уважать их достижения и положительные стороны, и учиться, а также делать правильные выводы, из их серьёзных ошибок. Жизнь и карьера Марадоны являются примером этого - нельзя сказать, что он всё абсолютно делал правильно, он и сам так не считал. Нужно брать с него пример, но в то же время осознавать ошибки, которые он сделал на своём пути, чтобы делать то хорошее, что он делал, и не делать того, что в итоге испортило его жизнь, и было просто неправильным.
И на мой взгляд нужно справедливо оценивать исторических личностей, а для футбола Марадона является одним из самых выдающихся и известных, неправильно нарочно обелять или очернять таких людей, нужно честно смотреть на них - чтить и уважать их достижения и положительные стороны, и учиться, а также делать правильные выводы, из их серьёзных ошибок. Жизнь и карьера Марадоны являются примером этого - нельзя сказать, что он всё абсолютно делал правильно, он и сам так не считал. Нужно брать с него пример, но в то же время осознавать ошибки, которые он сделал на своём пути, чтобы делать то хорошее, что он делал, и не делать того, что в итоге испортило его жизнь, и было просто неправильным.