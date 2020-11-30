Феррара: «Марадона был антигероем»

Бывший футболист «Ювентуса» и «Наполи» прокомментировал уход из жизни .

Я скорблю, сейчас трудный момент. Сперва я не хотел это комментировать, но потом почувствовал необходимость поговорить о своем большом друге.

Нам всем очень грустно из-за того, что произошло. Я вырос с ним, у меня остались незабываемые воспоминания о Марадоне. Он был моим другом, и я всегда защищал его, но Диего платил за свои ошибки.

Кто-то говорит, что Диего был героем, я же заявляю, что герои идеальны, они не делают ошибок, а Марадона был антигероем. Несмотря на все свои слабости, он стал лучшим на свете.