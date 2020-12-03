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Полузащитник «Кальяри» Унас заразился коронавирусом

03 декабря 2020, 20:27

Полузащитник «Кальяри» Адам Унас заболел коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Футболист был незамедлительно изолирован от команды, тесты других игроков показали отрицательные результаты.

Ранее коронавирусом заразились хавбек «Кальяри» Наитан Нандес и форвард Джованни Симеоне.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ cska vperiod (раскрыть)
03 декабря в 20:40
Добрый вечер.
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cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 20:33
Добрый вечер! Скажите как-нибудь можно избавиться от показа реклам? Как мне кажется из-за этого сайт тормозит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 20:30
Здоровья парню и удачи!
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