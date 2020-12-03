Полузащитник «Кальяри» Унас заразился коронавирусом

Полузащитник «Кальяри» Адам Унас заболел коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Футболист был незамедлительно изолирован от команды, тесты других игроков показали отрицательные результаты.
Ранее коронавирусом заразились хавбек «Кальяри» Наитан Нандес и форвард Джованни Симеоне.
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