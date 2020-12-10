Алаба составил список желаемых клубов для перехода

Защитник «Баварии» Давид Алаба составил вместе со своим агентом список из четырех клубов, с которыми готов вести переговоры.
В список вошли «Реал», «Барселона», «Челси» и ПСЖ. Официально футболист может договориться с одним из этих клубов уже зимой, поскольку его контракт с мюнхенцами истекает в конце этого сезона.
1."Марсианин" Марс.
2."Лунатик" Луна.
3."Кин-Дза-Дза".Планету забыл.
1."Марсианин" Марс.
2."Лунатик" Луна.
3."Кин-Дза-Дза".Планету забыл.
Скорее всего Псж, там его финансовые аппетиты удовлетворят)
Скорее всего Псж, там его финансовые аппетиты удовлетворят)