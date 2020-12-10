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Алаба составил список желаемых клубов для перехода

вчера, 16:45

Защитник «Баварии» Давид Алаба составил вместе со своим агентом список из четырех клубов, с которыми готов вести переговоры.

В список вошли «Реал», «Барселона», «Челси» и ПСЖ. Официально футболист может договориться с одним из этих клубов уже зимой, поскольку его контракт с мюнхенцами истекает в конце этого сезона.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev ответ Adolf33 (раскрыть)
вчера в 22:53
Внимательно читайте комментарии
vastudio
vastudio
вчера в 20:42
Усилит Анжи!)
berda2003
berda2003
вчера в 20:36
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:17
    Не,это вторично!
    1."Марсианин" Марс.
    2."Лунатик" Луна.
    3."Кин-Дза-Дза".Планету забыл.
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Супервайзер (раскрыть)
    вчера в 20:09
    цска пенсионерами и отработкой не увлекается)))))
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    вчера в 20:07
    А хде Спартак?
    Chivas1
    Chivas1
    вчера в 19:55
    Мавр сделал свое дело, мавр может уходить...
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    вчера в 19:37
    он может играть ЦЗ и ЛЗ? Если Марсело уходит, то Алаба бесплатно норм вариант, будет альтернатива и Рамосу и Менди...Вариаций больше для Зизу.
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ NOVA (раскрыть)
    вчера в 19:31
    что? в Реале уже как лет 10 нету игрока уровня Алабы на позиции ЛЗ. и последние лет 5 нет в принципе во всей команде
    Adolf33
    Adolf33 ответ Dima salev (раскрыть)
    вчера в 19:13
    ему только не 22, а уже 28, в июне 29. Не так уж и молод
    Adolf33
    Adolf33 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 19:11
    Заиграет! Только зарплату он себе хочет огромную для защитника. Осталось только клуб найти, который такую зарплату сможет платить. Бавария вот не смогла.
    Супервайзер
    Супервайзер ответ VAN ARM (раскрыть)
    вчера в 19:10
    Думаешь, ЦСКА оставил за скобками?)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 18:14
    ну точно в спартак)))))))))))
    NOVA
    NOVA
    вчера в 17:58
    интересно кого выберет!! я думаю он хочет играть в основе, так что выбор не большой: псж или челси наверное!!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 17:51
    Губа у него не дура.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 17:23
    Специально всех запутал, Зенит не назвал, чтобы не путались под ногами.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 17:12
    Один из лучших крайних. Заиграет в любом топовом клубе.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 17:09
    В ПСЖ будет самое то, там таких любят, которые себе цены сложить не могут.
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 17:07, ред.
    Даже Месси не составит такой список. Как буд-то ему 22 года
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    вчера в 17:01, ред.
    Челси он выбрал из-за жизни в Лондоне, как и Париж. Манчестер и Ливерпуль это города не для звизды(п*зды) уровня Алабы.
    старина
    старина
    вчера в 17:00
    Агент составил
    Я на стреме
    Я на стреме
    вчера в 16:57
    раскатанная губа пролегала от Мадрида до Парижа, а дальше уходила в тоннель под Ламанш
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:57
    От выбора глаза разбегаются
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 16:56
    Все кто может осилить его запросы)
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 16:54
    В Барселону он вряд ли пойдёт. Я не думаю, что каталонцы сейчас способны ему предложить что-то, что не может себе позволить Бавария.
    Скорее всего Псж, там его финансовые аппетиты удовлетворят)
    particular
    particular
    вчера в 16:51, ред.
    Пресыщен, но не удовлетворён... Агент от предстоящего в экстазе 😉
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 16:47
    Нормально так. Лучшие мировые клубы. Гыгыгы
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