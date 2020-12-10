«Интер» не будет подписывать игроков в зимнее трансферное окно

Сообщается, что «Интер» не будет подписывать новых игроков в это зимнее трансферное окно.
Руководство итальянского клуба недовольно тем фактом, что миланцы остались без еврокубков. Напомним, что «Интер» не смог одолеть донецкий «Шахтёр» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, поэтому финишировал на последнем месте в своей группе.
Новых игроков ПОД ЭТОГО тренера в сезоне покупать не будут, и явно хотят посмотреть будут ли результаты хотя бы в Италии. Откровенно говоря, если бы не огромная неустойка, то Конте уже был бы уволен. И ещё вопрос, кто захочет с ним работать в будущем, с такой то репутацией?? По бюджету, команда должна претендовать на все трофеи в Италии и выходить в 1/8 ЛЧ без проблем, а вот как в Интере этими деньгами распоряжаются - это уже другой вопрос... =(
Новых игроков ПОД ЭТОГО тренера в сезоне покупать не будут, и явно хотят посмотреть будут ли результаты хотя бы в Италии. Откровенно говоря, если бы не огромная неустойка, то Конте уже был бы уволен. И ещё вопрос, кто захочет с ним работать в будущем, с такой то репутацией?? По бюджету, команда должна претендовать на все трофеи в Италии и выходить в 1/8 ЛЧ без проблем, а вот как в Интере этими деньгами распоряжаются - это уже другой вопрос... =(