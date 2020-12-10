«Интер» не будет подписывать игроков в зимнее трансферное окно

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вчера, 15:34

Сообщается, что «Интер» не будет подписывать новых игроков в это зимнее трансферное окно.

Руководство итальянского клуба недовольно тем фактом, что миланцы остались без еврокубков. Напомним, что «Интер» не смог одолеть донецкий «Шахтёр» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, поэтому финишировал на последнем месте в своей группе.