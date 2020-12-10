ГлавнаяНовости

«Интер» не будет подписывать игроков в зимнее трансферное окно

вчера, 15:34

Сообщается, что «Интер» не будет подписывать новых игроков в это зимнее трансферное окно.

Руководство итальянского клуба недовольно тем фактом, что миланцы остались без еврокубков. Напомним, что «Интер» не смог одолеть донецкий «Шахтёр» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, поэтому финишировал на последнем месте в своей группе.

Все новости
Слухи«Валенсия» хочет подписать Хесе
Сегодня, 00:30 Комментарии4
СлухиВиллиан может перейти в «Бетис»
Вчера, 23:45 Комментарии5
СлухиСенси хочет покинуть «Интер»
Вчера, 18:14 Комментарии6
СлухиЗащитник «Марселя» может заменить травмированного Пике в «Барселоне»
Вчера, 17:35 Комментарии6
Румменигге: «„Баварии“ не нужен Холанд, потому что у нас есть Левандовски»
Вчера, 17:19 Комментарии12
СлухиАлаба составил список желаемых клубов для перехода
Вчера, 16:45 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса ответ Уничтожитель Бомбящего (раскрыть)
вчера в 19:35
Когда даже Брюгге в евровесне, который стоит как нитка от исподнего лукаки))))
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
вчера в 19:34, ред.
Потому что без аэрозолей. Месси тоже немцы не смазали, вот и до сих пор не заживает. Как в анекдоте про тыкву и золушку)
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса ответ Уничтожитель Бомбящего (раскрыть)
вчера в 19:32
До мозолей)
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
вчера в 19:31
Здарова, дружище. Терся он терся и насквозь протерся)
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса ответ Уничтожитель Бомбящего (раскрыть)
вчера в 19:30, ред.
Не зря кличет себя он самым крутым падающим (от слова падать) и трётся с ираттями под одеялом)
juvenale
juvenale
вчера в 18:01
Dirty_Harry как дела хахахаха
dolphin54
dolphin54 ответ Жека10 (раскрыть)
вчера в 16:58
Сейчас его не выгодно увольнять. Там неустойка выйдет около полтоса. А сам, Конте, точно не уйдет
shlifen
shlifen
вчера в 16:51
Руководство Интера можно понять, клуб остался без еврокубковых игр весной, вылетели с последнего места в группе, и далеко не факт что победят в Серии А в этом году. Плюс в команде много игроков "предпенсионного" возраста, которые пришли в клуб по желанию Конте. Сам тренер явно "не вывозит", и кажется пока не знает что делать для улучшения игры команды, но срывается на журналистов словно все проблемы из-за прессы.
Новых игроков ПОД ЭТОГО тренера в сезоне покупать не будут, и явно хотят посмотреть будут ли результаты хотя бы в Италии. Откровенно говоря, если бы не огромная неустойка, то Конте уже был бы уволен. И ещё вопрос, кто захочет с ним работать в будущем, с такой то репутацией?? По бюджету, команда должна претендовать на все трофеи в Италии и выходить в 1/8 ЛЧ без проблем, а вот как в Интере этими деньгами распоряжаются - это уже другой вопрос... =(
Жека10
Жека10
вчера в 16:26
если бы руководство было бы недовольно,то уволило бы в первую очередь Конте.А то деньги платят большие на него,но толку нет никакого
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:20
Как мало? Он же решающий гол в финале еврокубка забил, правда в свои ворота)
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего
вчера в 16:19
Конечно не будет. Как будто очередь туда стоит)
David Young
David Young
вчера в 15:57
Решения понятно, но хотя бы нескольких подписать бы стоило.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 15:52
Еще бы сбагрить балласт, зачем брали например Эриксена если маринуете на лавке, зачем дауна Видаля брали, что ни матч то косячит. Конте пора бы уже командой заняться. Так безобразно играть нельзя
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:44
Невыход из группы и денег на покупку игроков сразу не стало.
Kirgudu
Kirgudu
вчера в 15:43
Ну всё,парик уже ультиматумы сочиняет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:42
Правильно, ведь у Интера есть Лукаку, который сам себя определил в лучшие нападающие мира, но толку от него мало.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:35
Ему же хуже будет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100