«Коламбус Крю» обыграл «Сиэтл Саундерс» (3:0) в финальном матче МЛС .

Клуб из Огайо стал чемпионом МЛС во второй раз в своей истории. Первый титул «Коламбус» завоевал в 2008 году.

Lift it up high & let the confetti fall! 🏆🎊@ColumbusCrewSC // #MLSCup pic.twitter.com/laOvLAzvt9

MLS