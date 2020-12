Жота — лучший игрок АПЛ в ноябре по версии болельщиков

Болельщики признали вингера «Ливерпуля» лучшим игроком английской Премьер-Лиги в ноябре.

24-летний португалец отметился двумя голами в трёх матчах АПЛ .

👏🏼Congratulations to @Diogojota18



Winner of the PFA @BristolStMotors Premier League Fans’ Player of the Month for November!

#PFAFansAwards @ LFC pic.twitter.com/sdPd4ABsjU

PFA