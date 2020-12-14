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«Ювентус» и «Интер» рассматривают вариант с подписанием Фелиша

сегодня, 10:42

«Интер» и «Ювентус» нацелились на подписание полузащитника мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша, сообщает Goal со ссылкой на CalcioMercato.

По информации источника, 21-летний футболист в последние недели разочаровался в своей роли в команде Диего Симеоне.

Отмечается, что «Интер» не может позволить себе заплатить более 100 млн евро за Фелиша, но может предложить Лаутаро Мартинеса в обмен на португальца, в то время как «Юве» готов включить в сделку Пауло Дибалу.

Недавно Фелиш был признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 12:34
Бред
Sadjon
Sadjon
сегодня в 12:20
Все хотят его подписать, но ценник довольно таки мощный......
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:25
Зачем головная боль в лице Дибалы
ДСА
ДСА
сегодня в 11:00
Одно ясно - просто купить денег нет, ищут различные варианты.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:55
Там тоже разочаруется!
Gahi
Gahi
сегодня в 10:44, ред.
Это было бы хорошим вариантом для любого клуба.
джувифейл
джувифейл
сегодня в 10:43
выбирая между финалистом ЛЕ и вылетевшими от Аякса и Лиона,тут очевидный вариант
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