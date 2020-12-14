«Ювентус» и «Интер» рассматривают вариант с подписанием Фелиша

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сегодня, 10:42

«Интер» и «Ювентус» нацелились на подписание полузащитника мадридского «Атлетико» , сообщает Goal со ссылкой на CalcioMercato.

По информации источника, 21-летний футболист в последние недели разочаровался в своей роли в команде Диего Симеоне.

Отмечается, что «Интер» не может позволить себе заплатить более 100 млн евро за Фелиша, но может предложить Лаутаро Мартинеса в обмен на португальца, в то время как «Юве» готов включить в сделку Пауло Дибалу.

Недавно Фелиш был признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре.