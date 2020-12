Пресс-служба «Вулверхэмптона» сообщает, что полузащитник продлил контракт с клубом

Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

«I think the people are really open here, really warm and the fans, the people in general, and the club is one that is very warm, so it’s beginning to feel like home now.»



Leander on extending his stay and the journey so far. #Leander2023



✍️🗣 pic.twitter.com/qWdQGFLqEl