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Стало известно, при каком условии Кокорин вернёт «Спартаку» часть зарплаты

сегодня, 17:47

Контракт нападающего Александра Кокорина со «Спартаком» включает в себя дополнительные условия, касающиеся забитых голов.

По информации источника, Кокорин вернёт клубу часть зарплаты, если забьёт менее 10 голов за сезон-2020/2021.

В текущем сезоне Кокорин сыграл в 10 матчах за красно-белых и забил 2 мяча.

На данный момент Александр восстанавливается от повреждения.

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Все комментарии
sten312
sten312
сегодня в 18:57
Дырку вам от бублика ,а не деньги от Саши Кокорина.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:48
думаю вернуть деньги для коки не проблема, а вот как бы не сесть на длинную скамейку..
Сантус
Сантус ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 18:43
Думаю если в контракте это и правда прописано,то мелким шрифтом,в последнем абзаце и явно ниже зарплаты...)
Roger Young
Roger Young
сегодня в 18:36
Хорошо составленный конкракт. Мотивация прописана четко.
Сантус
Сантус
сегодня в 18:36
А пунктик то странный.Как то глупо привязывать количество голов к зарплате.Интересно,данный пункт есть ещё у кого то?)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:32
Все что должен Коко , он спартаку простит, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:29
Кокоша из уголовного мира за ним стоят паханы, с хрена ли он что либо вернёт федуну как бы федун заправки свои не отписал кокоше.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:29
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:29
Похоже не забьёт.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 18:28
столько пенок даже дзюбе не дают,так что кокоша должен уже сейчас откладывать
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:27
Вполне по Силам Кокорину отработать зарплату. Осталось только 8 пенальти пробить. гыгыгы
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:11
Чухню всякую публикуют! Из пасти Федуна только Зарема может выдрать кусок "мяса",остальное Арнольдыч отдаёт добровольно,ибо это не деньги,заработанные потом и кровью.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:03
Надо быстрее тратить,чтобы нечего было возвращать)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 18:02
бла=бла.. Они орали.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 18:01
Источник никакой. Отрабатывать никто не будет.
David Young
David Young
сегодня в 18:01
Кокорину стоит начинать готовиться к расставанию с деньгами, если информация правдива.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:59
Во первых, он всё время на травме, какие нафик голы? Во вторых, с него могут стрясти часть зарплаты, если он забьё т 9 мячей, а потом его просто не будут в состав ставить.
Так что почти что рождественская уточка...
shlomo
shlomo
сегодня в 17:56
Интересно девки пляшут...ну с 3 лямов иностранной валюты (даже если эта инфа правильная) вернет 500 тыс деревянных.....и будет продолжать лечиться и восстанавливаться....
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 17:56
Опять Федун фантазирует
particular
particular
сегодня в 17:55, ред.
Неужели, ветер прагматизма надул пару полезных строк в контракт...
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
сегодня в 17:54
Шо то попахивает уткоой.. Впервые слышу про возвраты.. И что бы бонусы за достижения выплачивались авансом.. Думаю этт п.....ж
Gunslinger
Gunslinger ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 17:52
Вот интересно, назначат "Спартаку" ещё 8 пенальти в матчах, где Санёк играть будет????? :)))
mangox22
mangox22
сегодня в 17:52
может еще и газизов вернет?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:48
это просто бред)))
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