Стало известно, при каком условии Кокорин вернёт «Спартаку» часть зарплаты

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сегодня, 17:47

Контракт нападающего со «Спартаком» включает в себя дополнительные условия, касающиеся забитых голов.

По информации источника, Кокорин вернёт клубу часть зарплаты, если забьёт менее 10 голов за сезон-2020/2021.

В текущем сезоне Кокорин сыграл в 10 матчах за красно-белых и забил 2 мяча.

На данный момент Александр восстанавливается от повреждения.