Стало известно, при каком условии Кокорин вернёт «Спартаку» часть зарплаты

Контракт нападающего Александра Кокорина со «Спартаком» включает в себя дополнительные условия, касающиеся забитых голов.
По информации источника, Кокорин вернёт клубу часть зарплаты, если забьёт менее 10 голов за сезон-2020/2021.
В текущем сезоне Кокорин сыграл в 10 матчах за красно-белых и забил 2 мяча.
На данный момент Александр восстанавливается от повреждения.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Так что почти что рождественская уточка...
Так что почти что рождественская уточка...