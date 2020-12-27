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Месси пропустит матч с «Эйбаром». Куман дал ему дополнительные выходные

сегодня, 14:30

«Барселона» возобновила тренировки после короткого перерыва.

Тренерский штаб предоставил футболистам 4 дня выходных, сегодня игроки сдали тесты на коронавирус и приступили к занятиям.

На тренировке отсутствовал капитан «блаугранас» Лионель Месси, так как главный тренер команды Рональд Куман предоставил ему дополнительный отдых. Лионель отправился в Аргентину на Рождество.

Таким образом, Месси пропустит матч чемпионата Испании с «Эйбаром», который состоится 29 декабря.

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Все комментарии
Шатаут
Шатаут
сегодня в 17:32
Пеналду бы повесился, если бы ему предложили пропустить матч с аутсайдером... Эгоистичная португальская шавка уже матерился бы... И, возможно, даже по-русски... Хе-хе...
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 17:31
Без него конечно победить будет намного труднее этим остолопам.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:30
Здесь должны без Месси выигрывать
_Философ_
_Философ_
сегодня в 17:25
Месси устал от безделья и решил взять отпуск чтобы отдохнуть
ДСА
ДСА
сегодня в 16:08, ред.
Можно ставить на Эйбар.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:50
Ахахах! Перетрудился карлик.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:42
Похмелье у парня наверное! Устал))
Mangur
Mangur
сегодня в 15:07
Месси пахать обязан, как комбайнер. Круглосуточно. Сачёк.
Cat01
Cat01
сегодня в 15:03
Это хорошо верное решение
shlomo
shlomo
сегодня в 14:50
Quod licet Jovi, non licet bovi........и добавить то нечего....
beefs
beefs
сегодня в 14:45
тренер знает что делает....
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:37
Значит можно не сомневатся в победе Барсы в этом матче.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:32
Освободить его от игр.
Для него главное - личные рекорды.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:31
Дал бы ему больше выходных.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:31
Ну он же особенный🤣
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