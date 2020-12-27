Месси пропустит матч с «Эйбаром». Куман дал ему дополнительные выходные

«Барселона» возобновила тренировки после короткого перерыва.
Тренерский штаб предоставил футболистам 4 дня выходных, сегодня игроки сдали тесты на коронавирус и приступили к занятиям.
На тренировке отсутствовал капитан «блаугранас» Лионель Месси, так как главный тренер команды Рональд Куман предоставил ему дополнительный отдых. Лионель отправился в Аргентину на Рождество.
Таким образом, Месси пропустит матч чемпионата Испании с «Эйбаром», который состоится 29 декабря.
Для него главное - личные рекорды.
Для него главное - личные рекорды.