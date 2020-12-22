Матч «Ювентус» — «Наполи» будет переигран

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сегодня, 20:09

Матч 3-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи» будет переигран. Об этом сообщает официальный сайт Совета по спортивным гарантиям (CONI).

«Наполи» не прилетел на игру, в клубе были выявлены случаи заражения коронавирусом. Неаполитанской команде было засчитано техническое поражение (0:3), а также снято одно очко за неявку на матч.

«Наполи» дважды обжаловал решение Федерации футбола Италии. Сегодня Совет по спортивным гарантиям сообщил, что встреча должна быть переиграна. Когда состоится матч, не уточняется.