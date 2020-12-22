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Матч «Ювентус» — «Наполи» будет переигран

сегодня, 20:09
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиТех. поражение

Матч 3-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи» будет переигран. Об этом сообщает официальный сайт Совета по спортивным гарантиям (CONI).

«Наполи» не прилетел на игру, в клубе были выявлены случаи заражения коронавирусом. Неаполитанской команде было засчитано техническое поражение (0:3), а также снято одно очко за неявку на матч.

«Наполи» дважды обжаловал решение Федерации футбола Италии. Сегодня Совет по спортивным гарантиям сообщил, что встреча должна быть переиграна. Когда состоится матч, не уточняется.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 21:01, ред.
какие аргументы?тебе все написали....были четкие правила сформированные минздравом и федерацией футбола Италии.Тут же неаполитанцы просто позвонили своим дружкам в регионе(президент наполи финансировал предвыборную компанию главы города) и сказал типо у нас один человек контактировал с заболевшим....в итоге еще до типо решения запретить выезд,наполи отменил рейс в турин.При это тот же Дженоа играл при 5 инфицированных и тот же Милан с двумя (Ибрагимович)Никто бы ни слова не сказал,если бы не было согласования между всеми клубами...а тут получается когда они захотели(не мог играть илсинье и зелинский) решили перенести матч,позвонив своим людям с региона
Loko57
Loko57 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 20:56
Когда аргументы закончились, проще отправить на самообразование...
juvenale
juvenale
сегодня в 20:55, ред.
У Ромы сняли 3 очка из-за типо не заявленного чела,а тут команда не приезжает на игру,под выдуманным предлогом,проигрывает суд и выигрывает еще один))) все ясно,так же и Юве сливали в 2006...Италия недалеко от России ушла
juvenale
juvenale ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 20:53
что прояснить?просто нужно читать итальянские ресурсы,хотя и на русских уже подробно все было расписано
zsb1961
zsb1961
сегодня в 20:53
Правильное решение
Loko57
Loko57 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 20:50
Вот уж как раз нужно пояснить. Кто кого подмазал и кто где играл. А то как то все из серии "придумай сам".
juvenale
juvenale ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 20:43, ред.
да ты что?поэтому еще до решения этих самых властей рейс отменили ахахаха дело в том,что глава Неаполя кореш президента наполи,а тот финансировал его предвыборную компанию ....дальше я думаю пояснять не нужно...при это в других сериях из этого же региона,команды спокойно играли и запретов не было
Loko57
Loko57 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 20:41
Наполи ничего не нарушил. Их не выпустили власти региона. Они были готовы выехать на игру.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:41, ред.
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 20:40
    А очки то вернут...???
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 20:39, ред.
    это позор....наполи нарушили протокол,который до этого согласовали все клубы.При этом Милан и Дженоа играли даже тогда,когда у них было больше,чем два инфицированных.В общем послали федерацию....это просто жесть...теперь любой может вертеть правила...походу неаполитанская мафия неплохо засела там
    Juve14
    Juve14 ответ Juve14 (раскрыть)
    сегодня в 20:31
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      сегодня в 20:31
      Хоть где-то есть справедливость! Давайте, неаполитанцы, спустите Турин с небес на землю! Будем болеть за вас!
      barcamilan
      barcamilan
      сегодня в 20:28
      вполне справедливое решение
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 20:25
      Валера радостно закричал :"Даёшь прецедентное право"!
      Жасур Баратов
      Жасур Баратов
      сегодня в 20:24
      Как? Где Туринской мафия!?
      Анатолий Калашников
      Анатолий Калашников
      сегодня в 20:21
      Сочи с Газпромом посмеялись
      Juve14
      Juve14
      сегодня в 20:20
      Грабители
      ilyafrom
      ilyafrom
      сегодня в 20:19
      Справедливо
      Juve14
      Juve14
      сегодня в 20:19
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ zooveterinar (раскрыть)
        сегодня в 20:16
        Почему? Не боишься ковида?
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        сегодня в 20:15
        Урааався европа будет за Наполи
        zooveterinar
        zooveterinar
        сегодня в 20:12
        Не короно вирус,а барано вирус,кто говорит корона значит помогает фашизму!!!
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