Пивная компания разослала бутылки алкоголя вратарям, пропускавшим от Месси

Пивная компания Budweiser решила отметить достижения форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который побил рекорд легендарного Пеле по количеству голов за один клуб.
Компания отправила вратарям, пропускавшим от аргентинца, эксклюзивные бутылки пива, на которых изображен Лео, празднующий забитый мяч, и номер гола, который данный голкипер пропустил от Месси.
Так, бывшему вратарю «Реала» Икеру Касильясу досталось 17 бутылок пива, экс-голкиперу «Валенсии» Диего Алвесу — 21. Ян Облак получил от компании 12 бутылок, поделившись фотографией в своём твиттере:
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага пропускал от Месси во время своих выступлений за «Атлетик» Бильбао (2 гола), он также не упустил возможность опубликовать фото в своём инстаграме:
Диего Алвес (21)
Горка Ираисос (18)
Икер Касильяс (17)
Андрес Фернандес (17)
Диего Лопес (14)
Диего Алвес (21)
Горка Ираисос (18)
Икер Касильяс (17)
Андрес Фернандес (17)
Диего Лопес (14)