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Пивная компания разослала бутылки алкоголя вратарям, пропускавшим от Месси

сегодня, 12:42

Пивная компания Budweiser решила отметить достижения форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который побил рекорд легендарного Пеле по количеству голов за один клуб.

Компания отправила вратарям, пропускавшим от аргентинца, эксклюзивные бутылки пива, на которых изображен Лео, празднующий забитый мяч, и номер гола, который данный голкипер пропустил от Месси.

Так, бывшему вратарю «Реала» Икеру Касильясу досталось 17 бутылок пива, экс-голкиперу «Валенсии» Диего Алвесу — 21. Ян Облак получил от компании 12 бутылок, поделившись фотографией в своём твиттере:

Пивная компания разослала бутылки алкоголя вратарям, пропускавшим от Месси

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага пропускал от Месси во время своих выступлений за «Атлетик» Бильбао (2 гола), он также не упустил возможность опубликовать фото в своём инстаграме:

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:06
Оригинальное решение. Для коллекционеров теперь эти бутылочки будут очень желанны. А лет через надцать они вообще на вес золота будут.....даже пустые.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 14:02
Диканю отправили 4 бутылки?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:56
Лишь бы компания не разорилась
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:54
и Месси выдали столько бутылок,сколько мячей забил.Сопьётся парень.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ DilloN (раскрыть)
сегодня в 13:53
знал бы прикуп жил бы в Сочи.
Аксинья
Аксинья ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 13:28
Наши и тут пролетели как всегда))
ДСА
ДСА
сегодня в 13:15
Кто из россиян получил?
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 13:11
Игорь Сухарян не получил ни одной! Красава!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:09
Теперь нужно прислать Месси ящиками где он лажал,Чех отправил фуру)))
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответ DilloN (раскрыть)
сегодня в 13:04
Буффону две досталось)
juvenale
juvenale ответ DilloN (раскрыть)
сегодня в 12:57, ред.
ему две прислали,это все, на что сподобился инопланетянин, почти за 10ток матчей))при том, забил эти два, в ничего не значащем матче, в группе
shlomo
shlomo
сегодня в 12:55
Вратари, которые получат больше всего пива от Месси:

Диего Алвес (21)
Горка Ираисос (18)
Икер Касильяс (17)
Андрес Фернандес (17)
Диего Лопес (14)
DXTK
DXTK
сегодня в 12:54
надо канониров не забыть....... месси любил в лч им забивать, а сегодня в их состоянии....пару бутылок не помешало бы .......
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:47
Я думал, Кепе десятка три бутылок пришлют))
DilloN
DilloN
сегодня в 12:46
Где-то приуныл Буффон))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:43
Оригинальная реклама вышла...
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