Пивная компания разослала бутылки алкоголя вратарям, пропускавшим от Месси

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сегодня, 12:42

Пивная компания Budweiser решила отметить достижения форварда «Барселоны» , который побил рекорд легендарного Пеле по количеству голов за один клуб.

Компания отправила вратарям, пропускавшим от аргентинца, эксклюзивные бутылки пива, на которых изображен Лео, празднующий забитый мяч, и номер гола, который данный голкипер пропустил от Месси.

Так, бывшему вратарю «Реала» досталось 17 бутылок пива, экс-голкиперу «Валенсии» — 21. получил от компании 12 бутылок, поделившись фотографией в своём твиттере:

Вратарь «Челси» пропускал от Месси во время своих выступлений за «Атлетик» Бильбао (2 гола), он также не упустил возможность опубликовать фото в своём инстаграме: