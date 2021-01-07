«Ювентус» приближается к лидерам. Итоги 16-го тура Серии А

Завершились все матчи 16-го тура чемпионата Италии.
«Кальяри» — «Беневенто» 1:2
Голы: Жоао Педро 20 — Сау Марко 41, Туйя Алессандро 44
«Аталанта» — «Парма» 3:0
Голы: Муриэль Луис 15, Сапата Дуван 49, Госенс Робин 61
«Болонья» — «Удинезе» 2:2
Голы: Томиясу Такехиро 19, Маттиас Сванберг 40 — Перейра Роберто 34, Арслан Толгай-Али 90+2
«Кротоне» — «Рома» 1:3
Голы: Големич Владимир 71 — Майораль Борха 8, Майораль Борха 29, Мхитарян Генрих 35 (пенальти)
«Лацио» — «Фиорентина» 2:1
Голы: Кайседо Фелипе 6, Иммобиле Чиро 75 — Влахович Душан 88 (пенальти)
«Сампдория» — «Интер» 2:1
Голы: Кандрева Антонио 23 (пенальти), Кейта Бальде 38 — де Врей Стефан 65
«Сассуоло» — «Дженоа» 2:1
Голы: Бога Жереми 52, Распадори Джакомо 83 — Шомуродов Элдор 64
«Торино» — «Верона» 1:1
Голы: Бремер Глейсон 84 — Димарко Федерико 67
«Наполи» — «Специа» 1:2
Голы: Петанья Андреа 58 — Н'Дзола Мбала 68 (пенальти), Побега Томмазо 82
«Милан» — «Ювентус» 1:3
Голы: Калабрия Давиде 41 — Кьеза Федерико 18, Кьеза Федерико 62, МакКенни Уэстон 76