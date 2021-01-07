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«Ювентус» приближается к лидерам. Итоги 16-го тура Серии А

07 января 2021, 00:44

Завершились все матчи 16-го тура чемпионата Италии.

«Кальяри» — «Беневенто» 1:2
Голы: Жоао Педро 20 — Сау Марко 41, Туйя Алессандро 44

«Аталанта» — «Парма» 3:0
Голы: Муриэль Луис 15, Сапата Дуван 49, Госенс Робин 61

«Болонья» — «Удинезе» 2:2
Голы: Томиясу Такехиро 19, Маттиас Сванберг 40 — Перейра Роберто 34, Арслан Толгай-Али 90+2

«Кротоне» — «Рома» 1:3
Голы: Големич Владимир 71 — Майораль Борха 8, Майораль Борха 29, Мхитарян Генрих 35 (пенальти)

«Лацио» — «Фиорентина» 2:1
Голы: Кайседо Фелипе 6, Иммобиле Чиро 75 — Влахович Душан 88 (пенальти)

«Сампдория» — «Интер» 2:1
Голы: Кандрева Антонио 23 (пенальти), Кейта Бальде 38 — де Врей Стефан 65

«Сассуоло» — «Дженоа» 2:1
Голы: Бога Жереми 52, Распадори Джакомо 83 — Шомуродов Элдор 64

«Торино» — «Верона» 1:1
Голы: Бремер Глейсон 84 — Димарко Федерико 67

«Наполи» — «Специа» 1:2
Голы: Петанья Андреа 58 — Н'Дзола Мбала 68 (пенальти), Побега Томмазо 82

«Милан» — «Ювентус» 1:3
Голы: Калабрия Давиде 41 — Кьеза Федерико 18, Кьеза Федерико 62, МакКенни Уэстон 76

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
07 января в 07:04
У «Милана» те же проблемы, что были у «Лацио» в прошлом сезоне. Скамейка пустая, из основы нет 6-7 игроков. Надо закупаться срочно.
3веpобой
3веpобой ответ juvenale (раскрыть)
07 января в 01:42
Тем более с Лампердом)
juvenale
juvenale ответ 3веpобой (раскрыть)
07 января в 01:24
челси тоже хаахаа
3веpобой
3веpобой ответ vastudio (раскрыть)
07 января в 01:13
Зато барса с парижанами ни при каком фарте за проход не зацепится)
3веpобой
3веpобой
07 января в 01:12
Так бы в каждом туре)
Leha-ha50
Leha-ha50
07 января в 01:06
Милан проиграл очень для себя важный матч. Борьба обостряется.
vastudio
vastudio
07 января в 00:53
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    07 января в 00:45
    Вот и славно!
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