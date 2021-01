Пресс-служба «Вулверхэмптона» подтвердила информацию, что нападающий досрочно вернулся в клуб из аренды.

Напомним, что последний год футболист выступал за итальянскую «Фиорентину».

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.



Welcome back, Patrick!



🇮🇹👋