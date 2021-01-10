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Почеттино: «Я доволен своей первой победой в качестве наставника ПСЖ»

10 января 2021, 11:40
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 0Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча 19-го тура Лиги 1 против «Бреста» (3:0). Эта победа стала для аргентинского специалиста первой у руля парижан.

Я доволен своей первой победой в качестве главного тренера ПСЖ. Я очень счастлив, но мы знаем, что нам нужно становиться лучше. Я в клубе всего несколько дней, это лишь вторая наша игра [под моим руководством], поэтому я доволен.

Команде нужно, чтобы все игроки были в хорошей форме и готовы помочь клубу. Мы — команда, а не отдельные люди. Если у ПСЖ все футболисты будут находиться в хорошей форме и без травм, то мы будем очень сильным клубом.

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Все комментарии
R0100V
R0100V
10 января в 12:59
У него были варианты сказать что-то другое ?
КЭТиК
КЭТиК
10 января в 12:25
3-0 действительно неплохой результат.
Mangur
Mangur
10 января в 11:56
Брест не соперник. Посмотрим как в ЛЧ играть будет ПСЖ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 января в 11:54
Победа в чемпионате для ПСЖ должна восприниматься как вещь обыденная и естественная, цель данного коллектива должна определятся как успех в самом значимом европейском клубном турнире - Лиге Чемпионов, а здесь сплочение всех футбольных звезд в составе ПСЖ в единый коллектив жизненно необходимо.
drug01
drug01
10 января в 11:49
Теперь дела пойдут в гору
mihaluch
mihaluch
10 января в 11:48
Потихоньку расчухает что к чему.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
10 января в 11:42
С таким составом должны выносить всех во Франции.
shlomo
shlomo
10 января в 11:42
Ну еще бы...не хватало второй матч загубить....
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