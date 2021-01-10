Почеттино: «Я доволен своей первой победой в качестве наставника ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ прокомментировал результат матча 19-го тура Лиги 1 против «Бреста» (3:0). Эта победа стала для аргентинского специалиста первой у руля парижан.

Я доволен своей первой победой в качестве главного тренера ПСЖ . Я очень счастлив, но мы знаем, что нам нужно становиться лучше. Я в клубе всего несколько дней, это лишь вторая наша игра [под моим руководством], поэтому я доволен.