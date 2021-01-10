Зидан: «Нельзя было проводить поединок в таких погодных условиях»

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10 января 2021, 09:24

Наставник «Реала» поделился впечатлениями после матча 18-го тура Примеры с «Осасуной» (0:0).

Да, мы плохо сыграли, но на таком поле мы сделали все, что могли. Это не футбол. Нельзя было проводить поединок в таких погодных условиях. Мы не знаем, когда вернемся в Мадрид.

В Мадриде из-за самого сильного снегопада за последние 80 лет объявлен красный уровень тревоги. В связи с этим работа местного аэропорта была остановлена до улучшения видимости. Кроме того, в стране затруднено движение по сотням дорог, некоторые трассы перекрыты, а также частично приостановлено железнодорожное сообщение.