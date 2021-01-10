Зидан: «Нельзя было проводить поединок в таких погодных условиях»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча 18-го тура Примеры с «Осасуной» (0:0).
Да, мы плохо сыграли, но на таком поле мы сделали все, что могли. Это не футбол. Нельзя было проводить поединок в таких погодных условиях. Мы не знаем, когда вернемся в Мадрид.
В Мадриде из-за самого сильного снегопада за последние 80 лет объявлен красный уровень тревоги. В связи с этим работа местного аэропорта была остановлена до улучшения видимости. Кроме того, в стране затруднено движение по сотням дорог, некоторые трассы перекрыты, а также частично приостановлено железнодорожное сообщение.
Поле было вполне пригодным для игры, там и снега толком небыло.
Другое дело, что просто не смогли показать свою игру.
Поле было вполне пригодным для игры, там и снега толком небыло.
Другое дело, что просто не смогли показать свою игру.