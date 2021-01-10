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Зидан: «Нельзя было проводить поединок в таких погодных условиях»

10 января 2021, 09:24
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Наставник «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча 18-го тура Примеры с «Осасуной» (0:0).

Да, мы плохо сыграли, но на таком поле мы сделали все, что могли. Это не футбол. Нельзя было проводить поединок в таких погодных условиях. Мы не знаем, когда вернемся в Мадрид.

В Мадриде из-за самого сильного снегопада за последние 80 лет объявлен красный уровень тревоги. В связи с этим работа местного аэропорта была остановлена до улучшения видимости. Кроме того, в стране затруднено движение по сотням дорог, некоторые трассы перекрыты, а также частично приостановлено железнодорожное сообщение.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
10 января в 14:54
Слишком много переносов. А объективных причин для переноса не было.
Сп62
Сп62
10 января в 11:23
Зидану поиграть бы на российских полях в зимне-весенний период. Реакция была бы другой.
A.S.A
A.S.A
10 января в 11:05
Зизу, ты же большой профессионал!
Поле было вполне пригодным для игры, там и снега толком небыло.
Другое дело, что просто не смогли показать свою игру.
Loko57
Loko57
10 января в 11:02
Придётся Реалу осваивать жизнь в провинции.
ТТ
ТТ ответ drug01 (раскрыть)
10 января в 10:53
От сборной России заразились!😊
mihaluch
mihaluch
10 января в 09:40
Матч состоится при любой погоде.
drug01
drug01
10 января в 09:29
Виноватых ищют играть надо!!!!
ДАША Д
ДАША Д
10 января в 09:26
Зато Осасуне повезло с погодой.
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