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Гвардиола: «Диаш может играть каждые три дня»

10 января 2021, 11:19

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об игровой форме защитника Рубена Диаша.

Способности Рубена и его понимание игры просто невероятны. Он всегда хочет учиться, впечатляет всех нас своим разумом и физической формой. Каждый день рано утром он ходит в спортзал, составляет расписание, следит за питанием — он живёт футболом 24 часа в сутки.

Диаш может играть каждые три дня, его восстановление проходит моментально. Такой игрок очень важен для нашей команды. Он ключ к долгосрочному успеху клуба.

Напомним, что Диаш подписал контракт с МС до 2026 года.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
10 января в 12:30
И даже травмы его стороной обходят.
Cat01
Cat01
10 января в 11:51
Это игрок просто супер!!!
R0100V
R0100V
10 января в 11:32, ред.
Зато у нас в РПЛ таких, которые с натягом "один через семь" могут хоть отбавляй
beefs
beefs
10 января в 11:31
да, жаль у нас таких почти нет...
STVA 1
STVA 1
10 января в 11:23
Таких не много!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 января в 11:23
Это есть хорошо...
ЮЗИК
ЮЗИК
10 января в 11:23
Хорошо когда такие бойцы есть
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