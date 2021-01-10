Гвардиола: «Диаш может играть каждые три дня»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал об игровой форме защитника .

Способности Рубена и его понимание игры просто невероятны. Он всегда хочет учиться, впечатляет всех нас своим разумом и физической формой. Каждый день рано утром он ходит в спортзал, составляет расписание, следит за питанием — он живёт футболом 24 часа в сутки.

Диаш может играть каждые три дня, его восстановление проходит моментально. Такой игрок очень важен для нашей команды. Он ключ к долгосрочному успеху клуба.