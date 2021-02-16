В этом сезоне на Месси фолят в два раза чаще, чем на Роналду

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16 февраля 2021, 08:45

В нынешнем сезоне нападающий «Барселоны» зарабатывает больше штрафных и пенальти для своей команды, чем форвард «Ювентуса» .

В среднем за игру на Месси фолят 2,8 раза, в то время как на Роналду в Серии А нарушают правила 1,4 раза. Следует учитывать, что аргентинец выполняет 4,5 обводки за матч, а Криштиану — только 1,8. Поэтому Лео имеет больше шансов заработать фол.

Лидером по количеству заработанных на себе фолов в Ла Лиге (среди игроков, которые провели на поле больше 500 минут) в этом сезоне является из «Бетиса» (3,6 за матч), в Серии А — из «Аталанты» (4,4).

Напомним, что ранее мы разбирали статистику Месси и Роналду по красным карточкам.