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В этом сезоне на Месси фолят в два раза чаще, чем на Роналду

16 февраля 2021, 08:45

В нынешнем сезоне нападающий «Барселоны» Лионель Месси зарабатывает больше штрафных и пенальти для своей команды, чем форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В среднем за игру на Месси фолят 2,8 раза, в то время как на Роналду в Серии А нарушают правила 1,4 раза. Следует учитывать, что аргентинец выполняет 4,5 обводки за матч, а Криштиану — только 1,8. Поэтому Лео имеет больше шансов заработать фол.

Лидером по количеству заработанных на себе фолов в Ла Лиге (среди игроков, которые провели на поле больше 500 минут) в этом сезоне является Набиль Фекир из «Бетиса» (3,6 за матч), в Серии А — Йосип Иличич из «Аталанты» (4,4).

Напомним, что ранее мы разбирали статистику Месси и Роналду по красным карточкам.

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Все комментарии
Алексей Павлов 1
Алексей Павлов 1 ответ Little Caprice (раскрыть)
16 февраля в 15:13
в любом случае стоять и с точки пробивать куда легче, нежели соорудить гол из ничего
Алексей Павлов 1
Алексей Павлов 1 ответ Little Caprice (раскрыть)
16 февраля в 15:08
я просто не понимаю, к чему эта возня с пенальти?) это главный фактор мастерства футболиста? и даже если их брать, то есть футболисты по процентам лучше и роналду, и месси
Little Caprice
Little Caprice ответ Алексей Павлов 1 (раскрыть)
16 февраля в 15:04
29 мая 2020
"Лионель Месси: Забито с пенальти: 75; Нереализованные попытки: 23; % нереализации - 23.4"
"Криштиану Роналду: Забито с пенальти: 98; Нереализованные попытки: 17; % нереализации - 14.7"

Прошёл год, и чтобы ситуация выровнялась, Роналду должен был пробить 13 пенальти и все промазать. Этого не было даже близко. Получаем: разница более чем в 1.5 раза. "не очень-то далеко". Согласен. Продолжим?
Алексей Павлов 1
Алексей Павлов 1 ответ Little Caprice (раскрыть)
16 февраля в 14:50
да и что) а реализовал?) обычно смотрят процент нереализации, так там роналду не очень-то далеко ушел)
Little Caprice
Little Caprice ответ Алексей Павлов 1 (раскрыть)
16 февраля в 14:44
"Сайт Transfermarkt составил рейтинг игроков по количеству незабитых пенальти в XXI веке.

Наибольшее количество 11-метровых ударов во всех турнирах среди игроков топ-5 лиг Европы не забил форвард «Барселоны» Лионель Месси – в XXI он не реализовал 22 пенальти"
Алексей Павлов 1
Алексей Павлов 1 ответ 3веpобой (комментарий удален) (раскрыть)
16 февраля в 14:22
    Алексей Павлов 1
    Алексей Павлов 1 ответ Little Caprice (раскрыть)
    16 февраля в 14:22
    а он что, постоянно не забивает с пеналей? даже роналду не всегда их забивает, открою тебе секрет)
    Алексей Павлов 1
    Алексей Павлов 1
    16 февраля в 14:21
    Rosomahа, ну месси апл топ6 26 "назамыкал" и что?)
    Алексей Павлов 1
    Алексей Павлов 1 ответ Королевский Реал (раскрыть)
    16 февраля в 14:20
    а то, сколько тот же суарес запорол его гп на блюдечке, тебя не смущает, а сколько запороли другие? ты на его пасы посмотри сначала. не вижу такого от фекира для своих партнеров. по крайней мере в таких количествах.
    Алексей Павлов 1
    Алексей Павлов 1 ответ Королевский Реал (раскрыть)
    16 февраля в 14:19
    извини, конечно, но это уже на паранойю похоже) судьи специально дают штрафные на месси и как можно удобнее))))

    с чего бы у них должна быть такая мотивация, это раз. во-вторых, где месси цепляют, оттуда он и бьет, не надо ничего придумывать. ну и любой контакт с месси в подавляющем большинстве случаев заслуживает свистка. его постоянно нагло тянут за плечи.

    я понимаю, от месси стоит зуд, но хоть какая-то объективность должна быть у людей)
    Little Caprice
    Little Caprice ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    16 февраля в 14:00
    "А голы клепать с пенальти дело нехитрое" - получается, Месси настолько плох, что не способен выполнять такую простую работу? :)
    Rosomahа
    Rosomahа
    16 февраля в 13:08
    Плакса еще и голы собирает чаще,вон Бавария 8 раз замкнула ворота аргентинца))))))))))))))))))
    Мessi 10
    Мessi 10 ответ Per4ick (раскрыть)
    16 февраля в 11:55
    А причем тут Фекир ? Речь о том, что Месси рвется в обводки, наматывает по 3-4 игрока за раз, и логично, что на нем и фолят чаще. У Роналду же другой стиль, его стихия - в буквальном смысле "замыкания" в штрафной, так было и так есть. Я не говорю сейчас даже про пенальти и штрафные. Рон никогда не отличался шикарным дриблингом, все его финты и "танцы" вокруг мяча не шибко эффективны. Поэтому и фолят на нем меньше.
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответ Алексей Павлов 1 (раскрыть)
    16 февраля в 11:44
    А Месси играет в Бетисе? Пусть там попробует столько забивать и раздавать ассисты.

    Фекир и не играет в Барселоне с партнерами уровня Суареса и другими топ нападающими, какие были у Месси, которые из полумомента могли забивать.
    Королевский Реал
    Королевский Реал
    16 февраля в 11:42
    Все этл очень субъективно.
    В Ла лиге давно подмечено, что судьи свистят на любой контакт против Месси, и делают это как можно удобнее к штрафной соперника, чтобы у того была возможность больше голов забить со штрафных.
    Ла Лиге важно продолжать создавать сказку о Месси, во всех аспектах.
    112910415
    112910415
    16 февраля в 11:25
    Месси не стоит в штрафной, чтоб замкнуть ...
    статистика понятна
    Алексей Павлов 1
    Алексей Павлов 1 ответ Per4ick (раскрыть)
    16 февраля в 11:10
    я думаю, он в целом имел в виду, что движуху больше месси создает, нежели роналду, так это факт. а на полезность надо по совокупности смотреть, а не только на то. как часто ты можешь замкнуть в штрафной или сколько на тебе сфолят вдали от штрафной
    Per4ick
    Per4ick ответ Алексей Павлов 1 (раскрыть)
    16 февраля в 11:06
    конкретно в данном случае говорится о зарабатывание фолов на себе и написано что Фекир в этом лучше Месси, причем тут другие аспекты если и так понятно что Фекир в бетисе не будет забивать или отдавать больше Месси или даже Гризманна
    Алексей Павлов 1
    Алексей Павлов 1 ответ Per4ick (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля в 11:02
    ахах)) прикатят. отберут и одним-двумя пасами отдадут мяч месси, чтобы он опять все решал
    Алексей Павлов 1
    Алексей Павлов 1 ответ Per4ick (раскрыть)
    16 февраля в 11:01
    фекир забивает и ассистирует, сколько месси? забивает штрафные? отдает предголевые передачи в таком количестве?
    Per4ick
    Per4ick ответ Мessi 10 (раскрыть)
    16 февраля в 10:45
    значит Фекир полезнее Месси?
    Мessi 10
    Мessi 10 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    16 февраля в 10:41
    Согласен на 100%.
    Кто в игре и полезен команде - на том и фолят.
    А если всю игру простоять в штрафной, чтобы замкнуть пас партнера - так на нем и фолить не будут.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 февраля в 09:53
    Португал в основном стоит или ныряет в штрафной, ему не до обводок. Очень хороший показатель нужности игрока. Один постоянно в игре, обводит-отбирает, другой лишь ждёт пас на блюдечке в штрафную. А голы клепать с пенальти дело нехитрое. Там никто фолить не станет, куда захочешь ,туда и бьёшь. В этом весь Роналду...
    beefs
    beefs
    16 февраля в 09:06
    надо же и это считают, вот дожились...
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