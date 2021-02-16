В этом сезоне на Месси фолят в два раза чаще, чем на Роналду

В нынешнем сезоне нападающий «Барселоны» Лионель Месси зарабатывает больше штрафных и пенальти для своей команды, чем форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В среднем за игру на Месси фолят 2,8 раза, в то время как на Роналду в Серии А нарушают правила 1,4 раза. Следует учитывать, что аргентинец выполняет 4,5 обводки за матч, а Криштиану — только 1,8. Поэтому Лео имеет больше шансов заработать фол.
Лидером по количеству заработанных на себе фолов в Ла Лиге (среди игроков, которые провели на поле больше 500 минут) в этом сезоне является Набиль Фекир из «Бетиса» (3,6 за матч), в Серии А — Йосип Иличич из «Аталанты» (4,4).
Напомним, что ранее мы разбирали статистику Месси и Роналду по красным карточкам.
"Лионель Месси: Забито с пенальти: 75; Нереализованные попытки: 23; % нереализации - 23.4"
"Криштиану Роналду: Забито с пенальти: 98; Нереализованные попытки: 17; % нереализации - 14.7"
Прошёл год, и чтобы ситуация выровнялась, Роналду должен был пробить 13 пенальти и все промазать. Этого не было даже близко. Получаем: разница более чем в 1.5 раза. "не очень-то далеко". Согласен. Продолжим?
"Лионель Месси: Забито с пенальти: 75; Нереализованные попытки: 23; % нереализации - 23.4"
"Криштиану Роналду: Забито с пенальти: 98; Нереализованные попытки: 17; % нереализации - 14.7"
Прошёл год, и чтобы ситуация выровнялась, Роналду должен был пробить 13 пенальти и все промазать. Этого не было даже близко. Получаем: разница более чем в 1.5 раза. "не очень-то далеко". Согласен. Продолжим?
Наибольшее количество 11-метровых ударов во всех турнирах среди игроков топ-5 лиг Европы не забил форвард «Барселоны» Лионель Месси – в XXI он не реализовал 22 пенальти"
Наибольшее количество 11-метровых ударов во всех турнирах среди игроков топ-5 лиг Европы не забил форвард «Барселоны» Лионель Месси – в XXI он не реализовал 22 пенальти"
с чего бы у них должна быть такая мотивация, это раз. во-вторых, где месси цепляют, оттуда он и бьет, не надо ничего придумывать. ну и любой контакт с месси в подавляющем большинстве случаев заслуживает свистка. его постоянно нагло тянут за плечи.
я понимаю, от месси стоит зуд, но хоть какая-то объективность должна быть у людей)
с чего бы у них должна быть такая мотивация, это раз. во-вторых, где месси цепляют, оттуда он и бьет, не надо ничего придумывать. ну и любой контакт с месси в подавляющем большинстве случаев заслуживает свистка. его постоянно нагло тянут за плечи.
я понимаю, от месси стоит зуд, но хоть какая-то объективность должна быть у людей)
Фекир и не играет в Барселоне с партнерами уровня Суареса и другими топ нападающими, какие были у Месси, которые из полумомента могли забивать.
Фекир и не играет в Барселоне с партнерами уровня Суареса и другими топ нападающими, какие были у Месси, которые из полумомента могли забивать.
В Ла лиге давно подмечено, что судьи свистят на любой контакт против Месси, и делают это как можно удобнее к штрафной соперника, чтобы у того была возможность больше голов забить со штрафных.
Ла Лиге важно продолжать создавать сказку о Месси, во всех аспектах.
В Ла лиге давно подмечено, что судьи свистят на любой контакт против Месси, и делают это как можно удобнее к штрафной соперника, чтобы у того была возможность больше голов забить со штрафных.
Ла Лиге важно продолжать создавать сказку о Месси, во всех аспектах.
статистика понятна
статистика понятна
Кто в игре и полезен команде - на том и фолят.
А если всю игру простоять в штрафной, чтобы замкнуть пас партнера - так на нем и фолить не будут.
Кто в игре и полезен команде - на том и фолят.
А если всю игру простоять в штрафной, чтобы замкнуть пас партнера - так на нем и фолить не будут.