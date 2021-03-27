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Джикия: «Дзюба – классный футболист. Он нужен сборной, никаких сомнений»

27 марта 2021, 10:34

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о возвращении в сборную России форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Как воспринял ту ноябрьскую ситуацию вокруг него? Не хочется обсуждать личную жизнь, а та история к ней и относится. Дзюба вернулся в сборную, и он – ее капитан. Так было, так и осталось. И я об этом тоже всегда говорил.

Потому что, когда Артёма не было в сборной и меня начали называть капитаном, я сразу сказал, что не нужно делать на этом акцент. Личная жизнь есть личная жизнь. Кто как считает, тот так к этому и относится. А в том, что он – классный футболист и нужен сборной, нет никаких сомнений.

Если бы в ноябре Дзюбу все же вызвали в сборную, она смогла бы лучше сыграть? Возможно. Понятно, что сейчас бессмысленно рассуждать, что могло бы быть, а что – нет. Этого уже не произошло. Но у нас ведь не только Дзюбы тогда не было, но и Головина, и Семенова, и Зобнина, и многих других.

Помню, когда мы до игры с Сосланом Джанаевым вышли на разминку, то поняли, что 11 или 12 человек из заявки ни разу не сыграли за сборную 90 минут. Понятно, что, если бы у нас был оптимальный состав, то мы выглядели бы намного сильнее.

Дзюба не заслуживает носить капитанскую повязку в сборной после той истории? У каждого – свое мнение. Сегодня мы находимся в сборной – и, как правильно сказал Станислав Саламович, делаем одно дело для команды и страны. Поэтому у нас разговоров на эту тему нет. Кто-то про себя может думать что угодно. Но такого, чтобы мы что-то подобное обсуждали и решали, нет и быть не может.

Спартаковско-зенитовские пикировки у меня с Дзюбой? Нет, мы в сборной такие темы особо не обсуждаем. Потому что прекрасно знаем: у нас здесь в сборной другая цель. Да и вообще, так здесь время проводим, что встречаемся на тренировках, теории, завтраках, обедах и ужинах. Остальное время все отдыхают и восстанавливаются.

Сегодня, 27 марта, сборная России сыграет со Словенией в рамках квалификации ЧМ-2022.

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Все комментарии
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
27 марта в 19:04
Во первых сборной не нужен Черчесов, во вторых Деревяка, в третьих да и Джикию можно заменить.
Багров-брат
Багров-брат
27 марта в 19:00
    shur
    shur
    27 марта в 17:14, ред.
    ...начитался ваших коментов, открыл красивых девушек из Словении, так и потянуло подра.ить!!! А что здоровье есть, чем я хуже Артемия?! Блин,ну
    сколько можно муссировать?!
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    27 марта в 16:39
    У Артёмки всё таки руками лучше получается и успешней....
    санек002
    санек002
    27 марта в 16:14
    ну сегодня будет словения разбита на голову!состав аховый!еще только антохи з не хватает!
    swed27
    swed27 ответ Gloomy59 (раскрыть)
    27 марта в 15:58
    Это произойдет сегодня в Сочи
    kts99
    kts99
    27 марта в 15:13
    Хватит фалловерить Дзюбу
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    27 марта в 14:42
    Почему игроки комментируют состав?
    Gloomy59
    Gloomy59
    27 марта в 14:29
    какая сборная. такие и игроки!
    Мальта равняется городу Череповец!
    И эти футболерики радуются 3:1, как дети д.........ы!
    Очень хочется, чтобы по скорей произошло то, что, могло бы крикнуть, ВОТ ОН УРОВЕНЬ ФУТБОЛА В РОССИИ!!!!!!
    Dima salev
    Dima salev ответ Новый Рубин (комментарий удален) (раскрыть)
    27 марта в 14:29
    Он с мной по соседве жиль и русский язык толком не знал
    112910415
    112910415
    27 марта в 13:40
    обязательная политкорректность
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    27 марта в 13:35
    Влажные фантазии любителей клуба Джикии подсказывают разные варианты развития отношений... Но Эль Капитано уверенно идёт путём левой руки! И бородатых наложниц ему подсовывать не надо! :)
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Rattlehead (раскрыть)
    27 марта в 13:29
    А много их,"нормальных",если почти у всех хехемонов мирового футбола сейчас главнюки назначают капитанов,а настроения игроков нам знать не дано.Это так,не в поддержку Усача и Первача,а справедливости ради...
    Союзник противников
    Союзник противников
    27 марта в 13:27
    Как только на горизонте показался доминантный самец Артёмка,мужественный борец Джикия подобострастно поджал хвост и заискивающе стал смотреть в глаза хехемону,пытаясь уловить его настроение.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Трезвый повар (раскрыть)
    27 марта в 13:18
    из песни слова не выкинешь!
    Верг
    Верг
    27 марта в 13:18
    Дзюба всегда готов дать руку помощи таракану! и сделать стасеку голландский штурвал!
    PiterGrad
    PiterGrad
    27 марта в 13:07
    печально... что этот пешеход лучший игрок у нас. очень печально. Как игроки молодые наберутся опыта с таким тренером? Понятно в Зените, там тренер чисто для вида..но сборная то другой уровень.
    DXTK
    DXTK
    27 марта в 13:04, ред.
    Дзюба правит сборной.... футбольный царек... Черчесов, Джекия и другие ему прислуживают......ваше высочество, вы надежда россии на светлое будущее, практически как ибра, бог, но российского футбола, его место железобетонное, капитанская повязка, как орден перед футболом была заслужена и вручена, мастер спорта, а еще игрок Зенита - Без Дзюбы Российская сборная полнейший ноль, что мы видели в игре с турками и сербами, как Артем с нами мы рвем мальту на ласкуты........... коротко, но ясно.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    27 марта в 13:02
    Дзюба классный футболист
    А ещё он oнaниcт
    SHMEL
    SHMEL
    27 марта в 12:59
    Без Дзюбы тоже неплохо , тот же Соболев наверное не хуже, а лучше, только усатый его игнорит постоянно.
    МапС
    МапС ответ makkie (раскрыть)
    27 марта в 12:56
    Ну да, все видели что у этого павлина под хвостом :)
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    27 марта в 12:48
    Пока Дзюба в списках дружбанов чабана, капитанская повязка ему гарантирована кто бы чего нее говорил или не делал.
    13 RUS
    13 RUS
    27 марта в 12:44
    Что за бред он чешет? Дзюба это позор и повязки должен быть лишен, не сборная, а сборище дружбанов усача, тьфу
    Rattlehead
    Rattlehead
    27 марта в 12:36
    «Дзюба не заслуживает носить капитанскую повязку в сборной после той истории? У каждого – свое мнение. Сегодня мы находимся в сборной – и, как правильно сказал Станислав Саламович, делаем одно дело для команды и страны. Поэтому у нас разговоров на эту тему нет. Кто-то про себя может думать что угодно. Но такого, чтобы мы что-то подобное обсуждали и решали, нет и быть не может.»

    Отлично. В нормальных командах капитан обычно выбирается непосредственно игроками, а тут даже обсуждать запрещено. Надеюсь, никто из молодежки в этот гадюшник не попадет, покуда лысый бездарь вместе с высокомерным рукоблудом не будут выпроважены из команды.
    swed27
    swed27
    27 марта в 12:32
    На Артема вся атака заточена
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    27 марта в 12:26, ред.
    Да мне до одного места вся эта история. По троллить могу конечно...Но если по серьезному пускай дзюба играет в Сборной , но он же не играет последнее время , а находится при игре. ( матч с Мальтой не считаю).
    Вот сегодня со Словенией пускай и покажет свою игру в футбол.
    sv_1969
    sv_1969 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
    27 марта в 12:22
    Всё норм Артёмка! Я понял!Выиграли бы и ты не доктор ))Я понял))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    27 марта в 12:00
    Пока другого нет он нужен!
    Dima salev
    Dima salev ответ Новый Рубин (комментарий удален) (раскрыть)
    27 марта в 11:54
    Мама смешаная татарка отец таджик
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    27 марта в 11:53
    А кто без греха то ??
    Меня не столь разочаровывают те, кто раздул и обнародовал всю эту чебатуху про Дзюбу.....как те кто подхватил и мусолит с утра до вечера...
    Не знаю на сколько тут виновин наш менталитет, чей постулат "Не нужна мне вторая корова,пусть лучше у соседа последняя сдохнет"....
    Но точно знаю что при желании и нехилооплаченной заказухи компромат можно слепить на любого...абсолютно на любого....
    И надо признать честь и хвала Артёму Сергеевичу (не за его проступки) а за то как он после них держится...
    Не думаю что пинки лежачего и насмешки над оступившимся прибавят кому то вистов...но кому то и этого достаточно для самоутверждения....
    Всем удачи и здоровья !!!!!!
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