Джикия: «Дзюба – классный футболист. Он нужен сборной, никаких сомнений»

Защитник «Спартака» поделился мнением о возвращении в сборную России форварда «Зенита» .

Как воспринял ту ноябрьскую ситуацию вокруг него? Не хочется обсуждать личную жизнь, а та история к ней и относится. Дзюба вернулся в сборную, и он – ее капитан. Так было, так и осталось. И я об этом тоже всегда говорил.

Потому что, когда Артёма не было в сборной и меня начали называть капитаном, я сразу сказал, что не нужно делать на этом акцент. Личная жизнь есть личная жизнь. Кто как считает, тот так к этому и относится. А в том, что он – классный футболист и нужен сборной, нет никаких сомнений.

Если бы в ноябре Дзюбу все же вызвали в сборную, она смогла бы лучше сыграть? Возможно. Понятно, что сейчас бессмысленно рассуждать, что могло бы быть, а что – нет. Этого уже не произошло. Но у нас ведь не только Дзюбы тогда не было, но и Головина, и Семенова, и Зобнина, и многих других.

Помню, когда мы до игры с Сосланом Джанаевым вышли на разминку, то поняли, что 11 или 12 человек из заявки ни разу не сыграли за сборную 90 минут. Понятно, что, если бы у нас был оптимальный состав, то мы выглядели бы намного сильнее.

Дзюба не заслуживает носить капитанскую повязку в сборной после той истории? У каждого – свое мнение. Сегодня мы находимся в сборной – и, как правильно сказал Станислав Саламович, делаем одно дело для команды и страны. Поэтому у нас разговоров на эту тему нет. Кто-то про себя может думать что угодно. Но такого, чтобы мы что-то подобное обсуждали и решали, нет и быть не может.

Спартаковско-зенитовские пикировки у меня с Дзюбой? Нет, мы в сборной такие темы особо не обсуждаем. Потому что прекрасно знаем: у нас здесь в сборной другая цель. Да и вообще, так здесь время проводим, что встречаемся на тренировках, теории, завтраках, обедах и ужинах. Остальное время все отдыхают и восстанавливаются.