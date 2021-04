Де Брюйне признан лучшим игроком «Ман Сити» по итогам марта

Полузащитник «Манчестер Сити» признан лучшим игроком команды по итогам марта.

Победитель в номинации выбирался с помощью голосования болельщиков клуба на официальном сайте «Ман Сити». Также на награду претендовали защитник Эмерик Ляпорт и полузащитник Фернандиньо. Для Де Брюйне эта награда стала второй в текущем сезоне.