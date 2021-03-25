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Николич — лучший тренер РПЛ по итогам марта

25 марта 2021, 10:10

Пресс-служба РПЛ сообщает, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич признан лучшим наставником лиги по итогам марта.

За тренера «Локомотива» единогласно проголосовали эксперты РПЛ, МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики.

В марте железнодорожники одержали четыре победы — над ЦСКА, «Арсеналом», «Сочи» и «Уфой».

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Шуnя771
Шуnя771
25 марта в 19:39
Лучший тренер - Сборной Мальты! Однозначно!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
25 марта в 17:56
А это ,как любят частенько говорить по ТВ , уже другая история ! )))
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
25 марта в 17:05
Вот это я понимаю - "Лысый физрук здорового человека".
pomor45
pomor45
25 марта в 14:07
В десятиборье чемпионом часто становится тот, кто не выиграл в личном зачёте ни одного отдельного вида. Так и тут - лучшим по сезону будет тренер чемпионов.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
25 марта в 14:04
Вроде как этого лучшего и в сборную не взяли? Или ошибаюсь?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
25 марта в 13:24, ред.
Какой Николич, Вася?! А Черевченко, который с Химками с 16 места в еврокубки рвётся?!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
25 марта в 12:55
Лучший тренер в марте - Промес !!!
Sergo_ural
Sergo_ural ответ quinn-se (раскрыть)
25 марта в 12:30
Их эра закончилась. Ждем комментариев от Дзюбы о "трениришках".
Sergo_ural
Sergo_ural ответ makkie (раскрыть)
25 марта в 12:29
Если судить по результату, бесспорно, Но игры внятной и интересной Локомотив не показал. Все матчи Локомотива смотрел. Иногда логика "спечиалистов", принимающими такое решения мне не понятна. Наверное у нас с ними разный склад "ума". Я технарь.
makkie
makkie
25 марта в 12:16
У Николича 5 побед в 5 матчах, вполне справедливо!
Локо сейчас на ходу, много молодежи.
quinn-se
quinn-se
25 марта в 12:10
Непорядок.. А как же Семак и Мусаев?..
Ironigor
Ironigor
25 марта в 11:02
Мои поздравления, но _пока_ Черевченко получше будет!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 марта в 10:45
Лучший среди равных. Но тренер Химок стабилен и клуб его не фонтан, чтобы не заметить этого надо хорошо постараться.
asraeil
asraeil
25 марта в 10:35
Вообще то спорный выбор....а тренер Химок???? (похоже его забыли рассмотреть)...
zooveterinar
zooveterinar
25 марта в 10:34
Несовсем верное решение!!! Карпин ,например,состав распродали, а уровень игры почти непотеряли!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
25 марта в 10:30
Поздравляю, но не стоит почивать на лаврах, надо работать и работать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 марта в 10:28
Как всё просто в этих экспертов. Посмотрели победы - всё, лучший...
beefs
beefs
25 марта в 10:26
г-да Админы, как понимать мартовский конкурс закончен или нет, и что дальше?
STVA 1
STVA 1
25 марта в 10:18
А по мне Черевченко
ЮЗИК
ЮЗИК
25 марта в 10:11
Должен быть Тедеско
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