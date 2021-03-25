Николич — лучший тренер РПЛ по итогам марта

Пресс-служба РПЛ сообщает, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич признан лучшим наставником лиги по итогам марта.
За тренера «Локомотива» единогласно проголосовали эксперты РПЛ, МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики.
В марте железнодорожники одержали четыре победы — над ЦСКА, «Арсеналом», «Сочи» и «Уфой».
Марко Николич – лучший тренер #ТинькоффРПЛ в марте 👔— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 25, 2021
За наставника «Локомотива» единогласно проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги, МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики#ТренерМесяца #Локомотив pic.twitter.com/c7L0KkwTHf
Локо сейчас на ходу, много молодежи.
Локо сейчас на ходу, много молодежи.