Николич — лучший тренер РПЛ по итогам марта

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25 марта 2021, 10:10

Пресс-служба РПЛ сообщает, что главный тренер «Локомотива» признан лучшим наставником лиги по итогам марта.

За тренера «Локомотива» единогласно проголосовали эксперты РПЛ , МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики.

В марте железнодорожники одержали четыре победы — над ЦСКА , «Арсеналом», «Сочи» и «Уфой».