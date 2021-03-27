ГлавнаяНовости

Дзюба — лучший игрок матча против сборной Словении

27 марта 2021, 20:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Нападающий сборной России Артём Дзюба признан лучшим игроком матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении. Об этом сообщает официальный инстаграм национальной команды.

Форвард провёл на поле 86 минут, отметившись дублем.

Все новости
Влашич признан лучшим игроком матча «Тамбов» — ЦСКА
Вчера, 18:37 Комментарии15
ОфициальноПогребняк — лучший игрок матча «Урал» — «Арсенал» Тула
Вчера, 16:10 Комментарии5
ОфициальноТюкавин — лучший игрок матча «Динамо» — «Уфа»
03 апреля Комментарии4
ОфициальноБериша — лучший игрок матча «Краснодар» — «Ахмат»
03 апреля Комментарии6
Крыховяк — лучший игрок матча «Ротор» — «Локомотив»
03 апреля Комментарии9
ОфициальноБензема признан лучшим игроком марта в чемпионате Испании
03 апреля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
27 марта в 23:12
Заслуженно
Ещё Головин ,Жамалетдинов и Кузяев были хороши
Фернандес Джикиа Оздоев на своем уровне
Остальные либо мало играли либо слабовато
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
27 марта в 20:25
Дзюба своей игрой в очередной раз подтвердил, что является главным претендентом на Золотой мяч
Александр Рябов
Александр Рябов
27 марта в 20:20
Дзюба сейчас на ЧЕ настроен. Обретает свою лучшую форму. Хотя, это врядли последний крупный турнир в его карьере. Скорость его преимуществом никогда не являлась, он играет спиной к воротам, причём с каждым годом всё лучше и лучше. До 40 лет точно ещё поиграет! Соболев пусть своей игрой и стабильностью доказывает, а пока что он только сменщик.
beefs
beefs
27 марта в 20:13
поздравляем, так держать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100