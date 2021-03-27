Дзюба — лучший игрок матча против сборной Словении

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27 марта 2021, 20:12

Нападающий сборной России признан лучшим игроком матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении. Об этом сообщает официальный инстаграм национальной команды.

Форвард провёл на поле 86 минут, отметившись дублем.