Дзюба — лучший игрок матча против сборной Словении

Нападающий сборной России Артём Дзюба признан лучшим игроком матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении. Об этом сообщает официальный инстаграм национальной команды.
Форвард провёл на поле 86 минут, отметившись дублем.
Нападающий сборной России Артём Дзюба признан лучшим игроком матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении. Об этом сообщает официальный инстаграм национальной команды.
Форвард провёл на поле 86 минут, отметившись дублем.
Ещё Головин ,Жамалетдинов и Кузяев были хороши
Фернандес Джикиа Оздоев на своем уровне
Остальные либо мало играли либо слабовато
Ещё Головин ,Жамалетдинов и Кузяев были хороши
Фернандес Джикиа Оздоев на своем уровне
Остальные либо мало играли либо слабовато